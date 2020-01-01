الترجي يُعلن موقف مهاجمه من مواجهة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

المباراة تقام يوم الجمعة القادم

أعلن الترجي التونسي موقف مهاجمه ماهر بالصغير من مواجهة الزمالك يوم الجمعة القادم في استاد القاهرة الدولي لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

المهاجم التونسي كان قد تعرض لالتواء في كاحل قدمه خلال التدريبات التي سبقت مباراة الترجي أمام حمام الأنف في الدوري التونسي يوم الأحد الماضي والتي انتهت لصالح فريق باب سويقة بهدف دون رد.

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وأوضح الموقع الرسمي للترجي أن بالصغير أدى تدريبات فردية خفيفة اليوم الثلاثاء على هامش مران الفريق الجماعي استعدادًا لمواجهة الزمالك، لكن الجهازين الفني والطبي فضلا عدم الدفع به في مباراة الذهاب يوم الجمعة القادم.

بهذا، انضم بالصغير لقائمة غيابات الترجي أمام الزمالك والتي تضم سامح الدربالي وطه ياسين الخنيسي ومحمد صدقي الدبشي ورائد الفادع، ويبذل الجهاز الطبي في النادي جهودًا مكثفة لمنع إضافة عبد القادر بدران لتلك القائمة.

ومن المقرر أن يُواصل الترجي تدريباته يوم غدٍ الأربعاء في تونس قبل أن يتوجه إلى القاهرة لخوض اللقاء يوم الجمعة.

الترجي كان قد خسر أمام الزمالك 3-1 في مباراة كأس السوبر الأفريقي التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة في الـ14 من فبراير الجاري.