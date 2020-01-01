إطلاق العد التنازلي .. 1000 يوم على انطلاق كأس العالم قطر 2022
احتفلت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء بإطلاق العد التنازلي "1000 يوم على انطلاق كأس العالم قطر 2022".
ومن المقرر أن تُنظم دولة قطر كأس العالم في نسخته القادمة بدءً من 21 نوفمبر 2022 حتى الثامن من ديسمبر لنفس العام على 8 ملاعب، وقد تم تجهيز ملعب واحد فقط هو استاد خليفة الدولي أما البقية فتبني خصيصًا للمونديال.
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حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أكد أن الاستعداد لتنظيم المونديال في قطر يسير على قدم وساق وأن جميع الخطط التشغيلية التي وضعت تسير بنجاح، موضحًا أن الجميع يؤمن بأن تلك النسخة من كأس العالم ستكون تاريخية ومدعاة للفخر وسيمتد أثرها حتى بعد 2022.
وأضاف "ستكون بطولة عربية شرق أوسطية مميزة تنعكس فوائدها على الجميع".
الكأس وصل! 😍🏆— Road to 2022 (@roadto2022) February 25, 2020
#باقي١٠٠٠يوم pic.twitter.com/lUzlO8Y9CN
وأشار الذوادي إلى التقدم الهائل الذي حدث في البنى التحتية المرافقة لملاعب كأس العالم، خاصة افتتاح شبكة المترو، كما أوضح أن تنظيم كأس العالم للأندية سواء النسخة الماضية أو القادمة هو فرصة جيدة لاختبار عدد من العناصر الرئيسية المؤثرة في تنظيم المونديال وخاصة استقبال الجماهير.
من جانبه، أشاك جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بعمل قطر استعدادًا لتنظيم المونديال، بقوله "مع بقاء 1000 يوم على بدء كأس العالم، تقف قطر في مكان لم يصل له أي مستضيف سابق. قطر تُريد إدهاش العالم وهي على الطريق لفعل هذا".