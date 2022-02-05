"التجديد لماني ليس صعبًا، ليفربول عليه الاعتناء بصلاح الآن"

يؤمن نجم ليفربول السابق، جيمي كاراجر، أن التجديد مع ساديو ماني لن يكون صعبًا، على عكس وضع النجم محمد صلاح.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، ولا يزال وضعه معقدًا في ظل رفض الريدز لمطالبه المادية.

عقدا ماني وروبيرتو فيرمينو ينتهيان في الوقت عينه، لكن الآن أولوية الإدارة تذهب إلى صلاح، وبالنسبة لكاراجر فهذا يبدو منطقيًا.

أسطورة دفاعات الريدز قال "أعتقد أن محمد صلاح هو الوحيد الذي تحتاج إلى العناية به أولًا وربما أكثر من الآخرين (ماني وفيرمينو)".

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كما أضاف "18 شهرًا (المدة المتبقية في عقد صلاح) هي مدة طويلة جدًا، يمكن أن يحدث فيها الكثير من الأشياء".

وأردف "صلاح وماني من أكثر اللاعبين كفاءة في كرة القدم حول العالم، انظر إلى ما يفعلناه في كأس الأمم الإفريقية الآن".

وأتم "من المتوقع أن نتمكن من تجديد عقدهما مع ليفربول لمدة عامين إضافيين".

ويلتقي صلاح مع ماني في نهائي أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، في مباراة مصر والسنغال، التي ستتكرر في مارس المقبل بتصفيات كأس العالم 2022.