كاراجر: ما هي فائدة عودة رونالدو لمانشستر يونايتد؟ لا جديد يذكر!

استغل أسطورة ليفربول، جيمي كاراجر، خروج مانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي لإثارة الجدل حول مدى الاستفادة من عودة كريستيانو رونالدو.

وخسر مانشستر يونايتد أمام ميدلسبره بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، لتنتهي آماله في حصد أي لقب هذا الموسم باستثناء دوري أبطال أوروبا.

كاراجر، المعروف بكرهه لمانشستر يونايتد، حاول إحراج أسطورة الشياطين الحُمر، روي كين، عندما ذكره بأنه رحب بعودة رونالدو واعتبرها ملاذًا لعودة البطولات إلى أولد ترافورد.

الحوار في شبكة سكاي سبورتس بدأ بقول روي كين "رونالدو لن يساعد مانشستر يونايتد على العودة وتحقيق لقب الدوري الإنجليزي، أبدًا!".

أتى رد كاراجر قاسيًا بعض الشيء، بعدما سأل "ما الفائدة من التعاقد معه وهو 36 عامًا؟"

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روي كين رد "لقد عاد من أجل كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال! لقد وصلوا إلى الجولة التالية من دوري أبطال أوروبا. ما رأيك في قيمة هذا للنادي عندما تنظر إلى الجانب التجاري من ناحية سعر السهم؟ هذا ما عاد من أجله".

لم يصمت كاراجر، فرد "قلت أن رونالدو لا يمكنه أن يساعد مانشستر يونايتد للفوز بالدوري، ما هو سبب وجوده في مانشستر يونايتد الآن؟ لماذا هو هناك؟" ليرد كين بأنه لتحقيق الكؤوس.

هنا جاءت الضربة القاضية من أسطورة ليفربول بقوله "هل هذا ما آلت إليه الأمور في مانشستر يونايتد؟ السعادة بتحقيق الكأس!".

حاول كين تهدئة الأمور بتأكيده أن الكؤوس هي ملاذ مانشستر يونايتد الأخير، ولكن بالطبع هذا لا يرضي جماهير المانيو أبدًا.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد لم يحقق لقب الدوري الإنجليزي منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون، فيما حل وصيفًا مرتين مع جوزيه مورينيو ومع أولي جونار سولشاير بالموسم الماضي.