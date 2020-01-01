البرازيل تعترض وترفض مواجهة منتخب مصر الأولمبي

أولمبي الفراعنة يخوض بطولة ودية استعدادًا لأولمبياد طوكيو

رفع لاعبو منتخب البرازيل الأولمبي حالة العصيان، مقررين عدم خوض مواجهة منتخب مصر الأولمبي إلا حال تنفيذ مطلبهم.

أولمبي الفراعنة من المقرر أن يواجه منتخب البرازيل في 17 من نوفمبر الجاري وديًا، ضمن استعداداته لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2022.

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وأوضح الإعلامي عمر ربيع ياسين أن مواجهة السامبا مهددة بالإلغاء، في ظل رفض اللاعبين اللعب إلا بعد الحصول على مستحقاتهم المالية، نظير مشاركتهم في هذه البطولة.

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وأشار الإعلامي إلى أن للبرازيل مستحقات بلغت قيمتها 100 ألف دولار، لدى الشركة المنظمة للبطولة "مودرن سبورت".

يذكر أن أولمبي الفراعنة خاض أول مباراة في البطولة الودية في 12 من الشهر الجاري، أمام كوريا الجنوبية، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

أما البرازيل فالتقت بكوريا الجنوبية في 14 من الشهر ذاته، وفاز السامبا بثلاثية مقابل هدف وحيد.