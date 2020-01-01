ردًا على اختفاء كؤوس إفريقيا من مصر .. كاف: صُدمنا ولكن..

علق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة الملغاشي أحمد أحمد، بشكل رسمي، على نبأ اختفاء كؤوس البطولات الإفريقية وبعض الميداليات والدورع من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

كانت مفاجأة قد تفجرت بالأمس بإعلان بعض مسؤولي اتحاد الكرة السابقين والحاليين، اختفاء الكؤوس، على إثر الحريق الذي نشب في مقر الاتحاد عام 2013، في الوقت الذي وجه بعضهم الاتهامات إلى بعض. (طالع التفاصيل)

وكتب كاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التقارير الصادمة حول فقدان الكؤوس الخاصة بكأس الأمم الإفريقية من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم".

المزيد من الفرق

وأضاف: "أبوابنا مفتوحة لدعم الاتحاد المصري لكرة القدم، لتعويض هذه التذكارات التي لا تقدر بثمن".

يذكر أن اللجنة الخماسية المسيرة لأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمر الجنايني أعلنت، أمس السبت، فتح تحقيقًا عاجلًا في الواقعة، مع مسؤولي المخازن وغيرهم من أعضاء مجلس الإدارة السابقين.