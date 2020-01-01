البدري يستبعد 5 لاعبين ويعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي توجو

حسام البدري يستبعد 5 لاعبين قبل المعسكر المغلق لمنتخب مصر.

أعلن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن القائمة النهائية، التي ستشارك في مباراتي توجو، بالجولتين الثالثة والرابعة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

منتخب مصر سيواجه نظيره التوجولي يومي 14 و 17 نوفمبر الجاري، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وضمت القائمة 26 لاعبًا وهم:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد بسام.

الدفاع: محمد هاني، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، أحمد حجازي، علي جبر، أيمن أشرف، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، أحمد توفيق، حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد سيد "زيزو"، رمضان صبحي، محمد مجدي "أفشة"، محمود حسن تريزيجية، عبد الله السعيد، محمد صلاح.

الهجوم: مصطفى محمد، أحمد حسن كوكا، حسام حسن، محمد شريف.

واستبعد حسام البدري من قائمة منتخب مصر 5 لاعبين، وهم: "المهدي سليمان، محمد فاروق، أحمد أيمن منصور، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر".

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وينطلق معسكر منتخب مصر المغلق بداية من غدًا الإثنين، استعدادًا لمواجهتي توجو يومي 14 و17، بالجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث بالمجموعة السابعة، برصيد نقطتين، بالتساوي مع كينيا، حيث يتصدر جزر القمر الترتيب بـ4 نقاط، ويقع المنتخب التوجولي في المركز الأخير بنقطة واحدة.