فرج عامر: سموحة يطلب من الأهلي ضم بدر بانون رسميًا

رئيس سموحة يكشف سبب طلبه ضم بانون من الأهلي.

أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أنه طلب رسميًا من النادي الأهلي، ضم المدافع المغربي بد بانون، اللاعب الذي اقترب من الانضمام للقلعة الحمراء بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

الأهلي أنهى كافة إجراءات التعاقد مع بدر بانون من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر، ولكن لم يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي حتى الآن، في انتظار الإعلان عنها بشكل رسمي.

فرج عامر كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشور جاء نصه كالآتي: "سموحة يطلب من الأهلي رسميًا بدر بانون على سبيل الإعارة، من بداية الدوري إلى فبراير، وذلك في حالة إغلاق القيد في 18 نوفمبر".

المزيد من الفرق

سموحة يطلب من الاهلي رسميا استعارةً لاعبة الجديد بدر بانون الدولي المغربي من بداية الدوري الي فبراير وذلك في حالة اغلاق القيد في ١٨ نوفمبر Posted by Farag Amer on Sunday, November 8, 2020

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090"، قال فرج عامر: "موقف الأهلي صعب بشأن قيد بدر بانون في القائمة المحلية، بسبب موعد غلق باب القيد، والمارد الأحمر سيكون بحاجة لخدمات الأنجولي جيرالد داكوستا، بسبب النهائي الإفريقي أمام الزمالك، ومن الصعب أن يتواجد لاعب بحجم بانون دون أن يلعب".

رئيس سموحة واصل: "طلبنا من الأهلي ضم المدافع المغربي على سبيل الإعارة لمدة 3 أشهر، بحيث يتاح للأهلي ضمه فيما بعد وقيده محليًا وإفريقيًا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

واستطرد قائلًا: "لا نفكر في التعاقد مع الأنجولي جيرالدو، وسنعقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس الأهلي قريبًا، من أجل مناقشة بعض الملفات، محمد عبد المنعم مستمر معنا، وقد نضم أحمد ياسر ريان".

يوسف بلايلي يعلن عن فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن عن مد فترة القيد الأولى للأندية حتى يوم 11 نوفمبر، على أن يتم غلق باب القيد 19 من نفس الشهر.