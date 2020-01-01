البخل آفة.. ميلان رفض التعاقد مع بيدري بسبب ثمنه

الندم فقط هو ما يسود الجميع الآن..

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان سعى في فترة من الفترات للتعاقد مع بيدري رودريجيز، لاعب برشلونة الحالي، أثناء نشاطه في لاس بالماس قبل صيف 2019.

إدارة البرسا دفعت 6 ملايين يورو نظير اقتناء صاحب الـ17 عامًا في صيف 2019، قبل أن تُبقيه في لاس بالماس لعام على سبيل الإعارة ويبدأ من هذا الموسم رحلته في كامب نو.

وبحسب ما أوردته تقارير من شبكة كالتشيو ميركاتو، فإن ميلان كان يتابع تطور بيدري وامتلك تقاريرًا إيجابية للغاية عنه كانت ستقود الروسونيري للتعاقد معه.

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لكن في نهاية المطاف، وبعد سلسلة من الاجتماعات بين بوبان الرئيس السابق وباولو مالديني المدير التقني وكذلك فريدريك ماسارا، اتفقت جميع الأطراف على عدم المضي قدمًا في صفقة بيدري بسبب سعره "المبالغ فيه".

إدارة ميلان رفضت دفع 6 ملايين لـ"طفل في الدرجة الثانية" - على حد وصف التقرير -، بينما الذي أظهرت إدارة برشلونة جدية كبيرة، والآن لا شيء يعتري مسؤولي النادي الإيطالي سوى الندم على إضاعة التعاقد مع أحد أبرز المواهب حاليًا في كرة القدم.

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وخاض بيدري حتى الآن 11 مباراة بقميص برشلونة في مختلف البطولات، وسجل هدفين ولقيّ إشادة كبيرة جدًا من مدربه رونالد كومان الذي اعتبره بمثابة مستقبل منتصف ميدان النادي الكتالوني.

يذكر أن ميلان يعيش حالة استثنائية للغاية هذا الموسم، فهو يعتلي عرش صدارة ترتيب الدوري الإيطالي ولم يتلق أي هزيمة محلية، وبشكل عام لم يُهزم إلا في مباراة واحدة كانت على يد ليل بالدوري الأوروبي.