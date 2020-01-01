برشلونة يدخل الصراع على هالاند رغم الظروف الاقتصادية الصعبة!

إلى أين سينتقل النرويجي في النهاية؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة دخل على خط المهتمين بالتعاقد مع إرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

الدولي النرويجي يعيش حالة استثنائية مع دورتموند منذ أن انضم لهم في يناير الماضي، إذ سجل 33 هدفًا خلال 32 مباراة بمختلف المسابقات، ويأتي ثانيًا هذا الموسم في ترتيب هدافي البوندسليجا برصيد 10 أهداف.

بعض التقارير سبق وأن أشارت إلى امتلاك هالاند لشرط جزائي بقيمة 70 مليون يورو فقط يُفعّل في صيف 2022، إلا أن ما يقدمه اللاعب يُجبر الأندية على المحاولة الصيف المقبل وعدم الانتظار لعام إضافي.

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وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن برشلونة بات يتابع عن كثب تطور هالاند ولدى المسؤولين رغبة واضحة في التعاقد معه، رغم الصعوبة المتوقعة بسبب الأزمة الاقتصادية.

إدارة دورتموند ورغم تأكيدها سابقًا أنها لن تبيع هالاند الصيف المقبل، لكن وسط اهتمام نخبة الأندية الأوروبية به قد يضطروا إلى الخضوع، وحينها لن يقبلوا بأقل من 100 مليون يورو.

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في هذه الحالة ستحتاج إدارة البرسا إلى الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين لتوفير مثل هذا المبلغ خصوصًا وأن الوضع الاقتصادي الراهن صعب للغاية في كامب نو، إلى جانب تخفيض سقف الرواتب بالأشهر المقبلة.

على أي حال، عدد من مرشحي انتخابات رئاسة النادي الكتالوني أكدوا أن هالاند في خططهم لدعم الهجوم، ويظل الحصول على صاحب العشرين عامًا صعبًا مع اهتمام أندية كثيرة به في مقدمتهم ريال مدريد.

يذكر أن الصحف الإسبانية أكدت في تقارير سابقة أن فلورنتينو بيريز يُخطط لدخول ريال مدريد بكل قوة لخطف هالاند الصيف المقبل مستغلًا العلاقة القوية التي تربط ناديه بدورتموند والتي قد تسهل الأمور نسبيًا على الطرفين.