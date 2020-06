مفاجأة في قائمة برشلونة .. إصابة دي يونج وعودة ألبا

أعلن كيكي سيتيين، المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة الفريق لمواجهة إشبيلية مساء غد، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني.

القائمة شهدت غياب فرينكي دي يونج للإصابة وكذلك سيرجي روبيرتو بجانب صامويل أومتيتي للإيقاف.

برشلونة أعلن في بيان رسمي إصابة دي يونج بالتواء في السمانة وروبيرتو بكسر في الضلع وغيابهما عن الفريق.

🚨 INJURY NEWS | @DeJongFrenkie21 is out with a calf strain and @SergiRoberto10 is out with a rib fracture.



COMPLETE SQUAD REPORT: https://t.co/OBXqaXFvRq pic.twitter.com/NdQM7T7Flz