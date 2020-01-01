سيتيين: لسنا سعداء بنظام دوري الأبطال وهل نبيع جريزمان؟

تحدث كذلك عن مستقبل لاعب الوسط البرازيلي أرتور ميلو

أكد كيكي سيتيين مدرب برشلونة، أنه لا يشعر بالسعادة تجاه الشكل الجديد الذي ستقام به المرحلة المتبقية من دوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس القادم.

حالة من الجدل أثيرت حول البطولة وإمكانية خوضها مرة أخرى، بعد توقفها في مارس الماضي، ليعلن الاتحاد الأوروبي عن استئنافها في أغسطس بداية من دور الثمانية في بطولة مجمعة بنظام المباراة الواحدة.

سيتيين أكد في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إشبيلية القادمة بالدوري الإسباني، أن هذه الصورة الجديدة لا تمثل أي ميزة لفريقه كما يعتقد البعض.

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وأوضح مدرب برشلونة:"الأمر أسوأ بالنسبة للجميع وليس لنا فقط، عندما تتاح لك الفرصة في مباراتين، تكون أمامك إمكانية التعويض في حالة الخسارة بالمباراة الأولى، لكن بشكل عام علينا التكيف على الظروف الحالية".

وأما عن مستقبل أرتور ميلو:"لا أناقش أي شيء معه، وهذا الموضوع لا يقلقني، نحن بحاجة له بنسبة 100% وهذا المهم لنا الآن".

عودة لويس سواريز:"رغم لعبه لبضعة دقائق، يجب علينا الانتباه لتزاحم المباريات، صحيح هو يتحسن كل يوم ولكن علينا الانتظار حتى الدفع به لمدة 90 دقيقة كاملة".

تطور دي يونج:"سنلعب مباراة كل 3 أيام، لذلك الظروف تبدو صعبة على الجميع، ولكنه لاعب كرة قدم قوي جداً يمنحنا الكثير من الأشياء ولدينا لاعبين آخرين يمكنهم مساعدتنا، أتمنى تعافيه في أقرب وقت ممكن".

التفكير في نابولي:"مباراة أخرى مهمة جداً أردنا خوضها على ملعبنا، ولكن كل ما أفكر فيه الآن هو الفوز على إشبيلية للسير خطوة جديدة نحو لقب الدوري".

تعافي ديمبيلي:"من المعلومات المتوفرة لدينا فهو يتحسن بشكل مستمر، يقوم بالتطور الصحيح وسنرى متى يعود للميدان مرة أخرى".

مركز جريزمان:"يميل دائماً للدخول في عمق الملعب والبحث عن المساحات، الظروف الحالية تدفعنا لإشراكه على الطرف ويمكنه التكيف على هذا الوضع، ولا توجد فرصة للمساومة على رحيله الآن، لأنه يعطينا الكثير من الأشياء المفيدة".

مظهر ميسي الجديد:"هو نفس اللاعب الذي بدأ مسيرته هنا منذ 14 سنة، لديه فهم عميق لجسده وردود أفعاله ويتسبب في عدم راحة لكل المدافعين".

الهدف رقم 700 لميسي:"سيكون من الجيد رؤيته يصل إلى هذا الرقم الذي لا يحققه إلا أفضل النجوم في التاريخ، ونأمل في مساعدته لنا ضد إشبيلية".

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وعن مواجهة الفريق الأندلسي:"لقد تطوروا بشكل كبير هذا الموسم، ويجب التركيز أمامهم والظهور في أفضل حالاتنا، وكذلك الأخذ في الاعتبار تاريخ المواجهات الصعبة التي لعبناها ضدهم".

وفي نهاية حديثه أشار سيتيين إلى ثقته في الفوز بلقب الدوري الإسباني مع تبقي 9 مباريات على البطولة، حيث يحتل الصدارة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الذي يمتلك مباراة إضافية.