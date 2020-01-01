بايرن ميونخ وفورتونا دوسلدورف: مباشر لحظة بلحظة
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بايرن ميونخ 1 × 0 فورتونا دوسلدورف
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19' السيطرة البافارية متواصلة، ومهمة البحث عن الثاني بدأت.
17' محاولات من دوسلدورف للتقدم إلى مناطق البايرن، لكن لا جدوى.
جوووووووووول أول للبافاري ⚽🔥#البايرن #بايرن_دوسلدورف 1 : 0 (15') pic.twitter.com/eGNrWMbQyu— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) May 30, 2020
15' كيميش مرر كرة من اليسار لمولر الذي أرسل عرضية عكسية من أمام منطقة الجزاء وصلت لجنابري الذي مرر الكرة لبافارد المتواجد في العمق، فأرسل الفرنسي تسديدة اصطدمت بزانكا وعبرت للشباك.
15' جووووووووووووووووووول أول لبايرن ميونخ عن طريق زانكا بالخطأ.
15' ركنية للبايرن من اليسار ينفذها كيميش بعرضية إلى عمق المنطقة يبعدها الدفاع.
14' عرضية من اليمين عن طريق بافارد يبعدها الدفاع، فتصل الكرة لمولر الذي يرسل تسديدة تصطدم بجوريتسكا.
13' دافيز ينطلق بالكرة في اليسار ثم يمررها لجنابري الذي يرسل عرضية أرضية من يسار منطقة الجزء، لكن الدفاع يبعدها.
12' كومان يحاول العبور في اليمين من حصار جيسلمان وتومي، لكن الكرة تخرج منه للتماس.
10' زيمرمان يحاول التقدم في اليمين، لكن جوريتسكا يبعد الكرة للتماس.
9' كرة أمامية تصل لسكرزيبسكي الذي يحاول العبور من لوكاس، لكن الكرة تبتعد عنه وتصل لألابا.
8" تمريرات بين لاعبي بايرن ميونخ في مناطق دوسلدورف المتراجع تمامًا.
6' كرة أمامية من ساقطة من كيميش تضع ليفاندوفسكي في مواجهة الحارس فيروضها ثم يحاول التسديد، لكن كاستينماير يمسك الكرة فيتدخل عليه البلولندي بقوة دون قصد، وخطأ على البايرن.
4' سيطرة البايرن تبدأ على مجريات اللقاء.
3' كارامان يهرب في اليمين ثم يرسل عرضية من اليمين يقابلها موراليس برأسية، لكن سهلة على نوير.
2' خطورة أولى للبايرن بعرضية أرضية من دافيز ينزلق ليفاندوفسكي للحق به قبل الحارس، لكن الكرة تعبر ثم يشير الحكم إلى تسلل على البولندي.
1' بداية المباراة...
Title defence 🤜💥🤛 Relegation scrap #Bundesliga #FCBF95 pic.twitter.com/DqqbTnrYzz— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 30, 2020
تشكيل فورتونا دوسلدورف:
يبدأ المدرب أوفي روسلير بطريقة 4-5-1، والنشكيل كالآتي
التشكيل | 4-1-4-1
نيكو جيسلمان - أندريه هوفمان - ماتياس يورجنسين "زانكا" - ماتياس زيمرمان
آدم بودزيك
إريك تومي - كيفن شتوجر - ألفريدو موراليس - ستيفين سكرزيبسكي
كينان كارامان
Unser Team fürs Spiel beim Rekordmeister! 🔥 #f95 | 🔴⚪️ | #FCBF95 pic.twitter.com/Icgnc0PTpN— Fortuna Düsseldorf (@f95) May 30, 2020
البدلاء: ميكائيل رينسينج - ماركوس سوتنير - روبين بورموث - جيان زيمر - فالون بيريشا - توماس بليدل - مارسيل سوبوتكا - كلفين أوفوري - روفين هينينجس.
تشكيل بايرن ميونخ:
يبدأ المدرب هانزي فليك بطريقة (4-2-3-1)، والتشكيل هو:
التشكيل | 4-2-3-1
مانويل نوير
ألفونسو دافيز - دافيد ألابا - لوكاس هيرنانديز - بنجامين بافارد
ليون جوريتسكا - جوشوا كيميش
سيرج جنابري - توماس مولر - كينجسلي كومان
روبرت ليفاندوفسكي
اختيارات المدرب #هانسي_فليك لمباراة #بايرن_دوسلدورف 📋 pic.twitter.com/SgfkG80o19— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) May 30, 2020
البدلاء: سفين أولرايش - ألفارو أودريوزولا - خافي مارتينيز - جيروم بواتينج - ميكائيل كويسانس - إيفان بيريشيتش - ساربريت سينغ - أوليفر باتيستا ماير - جوشوا زيركزي.
جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني من هنا
ليفاندوفسكي هو هداف الدوري حتى الآن، وسيتواجد اليوم في التشكيل الأساسي الذي سنستعرضه بعد قليل.
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فاز البايرن في مباراته الأخيرة على بوروسيا دورتموند بنتيجة 1-0، ليصبح رصيده 64 نقطة في المركز الأول جمعهم من 20 انتصار و4 تعادلات من 28 مباراة، ويصبح الفارق بينه وبين الأصفر والأسود الرديف هو 7 نقاط، ليكون قريبًا جدًا من الفوز بالبوندسليجا هذا الموسم.
يحتل فورتونا دوسلدورف المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، جمعهم من 28 مباراة أيضًا فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 13 مباراة منذ بداية الموسم، ونجح في الأسبوع الماضي في الفوز على شالكه في مفاجأة قوية لم يتوقعها الأزرق الملكي.
أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة بايرن ميونخ ضد فورتونا دوسلدورف في الجولة 29 من الدوري الألماني 2019-2020، والمقامة على ملعب اليانز أرينا.