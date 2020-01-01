بايرن ميونخ وفورتونا دوسلدورف: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد فورتونا دوسلدورف فى الجولة 29 من الدوري الألماني 2019-20، والتي تقام في أليانز أرينا

بايرن ميونخ 1 × 0 فورتونا دوسلدورف

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19' السيطرة البافارية متواصلة، ومهمة البحث عن الثاني بدأت.

17' محاولات من دوسلدورف للتقدم إلى مناطق البايرن، لكن لا جدوى.

15' كيميش مرر كرة من اليسار لمولر الذي أرسل عرضية عكسية من أمام منطقة الجزاء وصلت لجنابري الذي مرر الكرة لبافارد المتواجد في العمق، فأرسل الفرنسي تسديدة اصطدمت بزانكا وعبرت للشباك.

15' جووووووووووووووووووول أول لبايرن ميونخ عن طريق زانكا بالخطأ.

15' ركنية للبايرن من اليسار ينفذها كيميش بعرضية إلى عمق المنطقة يبعدها الدفاع.

14' عرضية من اليمين عن طريق بافارد يبعدها الدفاع، فتصل الكرة لمولر الذي يرسل تسديدة تصطدم بجوريتسكا.

13' دافيز ينطلق بالكرة في اليسار ثم يمررها لجنابري الذي يرسل عرضية أرضية من يسار منطقة الجزء، لكن الدفاع يبعدها.

12' كومان يحاول العبور في اليمين من حصار جيسلمان وتومي، لكن الكرة تخرج منه للتماس.

10' زيمرمان يحاول التقدم في اليمين، لكن جوريتسكا يبعد الكرة للتماس.

9' كرة أمامية تصل لسكرزيبسكي الذي يحاول العبور من لوكاس، لكن الكرة تبتعد عنه وتصل لألابا.

8" تمريرات بين لاعبي بايرن ميونخ في مناطق دوسلدورف المتراجع تمامًا.

6' كرة أمامية من ساقطة من كيميش تضع ليفاندوفسكي في مواجهة الحارس فيروضها ثم يحاول التسديد، لكن كاستينماير يمسك الكرة فيتدخل عليه البلولندي بقوة دون قصد، وخطأ على البايرن.

4' سيطرة البايرن تبدأ على مجريات اللقاء.

3' كارامان يهرب في اليمين ثم يرسل عرضية من اليمين يقابلها موراليس برأسية، لكن سهلة على نوير.

2' خطورة أولى للبايرن بعرضية أرضية من دافيز ينزلق ليفاندوفسكي للحق به قبل الحارس، لكن الكرة تعبر ثم يشير الحكم إلى تسلل على البولندي.

1' بداية المباراة...

تشكيل فورتونا دوسلدورف:

يبدأ المدرب أوفي روسلير بطريقة 4-5-1، والنشكيل كالآتي

التشكيل | 4-1-4-1

فلوريان كاستنماير

نيكو جيسلمان - أندريه هوفمان - ماتياس يورجنسين "زانكا" - ماتياس زيمرمان

آدم بودزيك

إريك تومي - كيفن شتوجر - ألفريدو موراليس - ستيفين سكرزيبسكي

كينان كارامان

البدلاء: ميكائيل رينسينج - ماركوس سوتنير - روبين بورموث - جيان زيمر - فالون بيريشا - توماس بليدل - مارسيل سوبوتكا - كلفين أوفوري - روفين هينينجس.

تشكيل بايرن ميونخ:

يبدأ المدرب هانزي فليك بطريقة (4-2-3-1)، والتشكيل هو:

التشكيل | 4-2-3-1