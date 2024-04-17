Sadio Mane Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023-24Getty
أحمد فرهود

بمساعدة كريستيانو رونالدو .. النصر يوقع مع صفقة إسبانية كبرى لمدة موسمين

النصركريستيانو رونالدودوري روشن السعودي

اسم كبير ينضم إلى نادي النصر..

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حسم مسؤولو النصر السعودي، مساء اليوم الأربعاء، صفقة إسبانية كبرى؛ ضمن خطة الإحلال والتجديد الإداري، في النادي.

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النصر عانى من مشاكل إدارية عديدة، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، مع تذبذب في النتائج؛ حيث خسر الفريق، لقبي أبطال آسيا والسوبر السعودي، مع احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، والتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، اتفقت الإدارة النصراوية، مع الإسباني فرناندو هييرو؛ لتولي منصب المدير الرياضي في النادي، خلال الفترة المقبلة.

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الصحيفة كشفت عن أن مدة العقد بين نادي النصر وهييرو البالغ من العمر 56 سنة؛ ستكون لعامين حتى 30 يونيو من عام 2026.

وأوضحت الصحيفة، أن اختيار المدير الرياضي للعمل في النصر؛ جاء بتوصية من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي الإيطالي جويدو فينجا.

هييرو عمل مساعدًا لمدرب نادي ريال مدريد عام 2014، كما تولى القيادة الفنية لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، في كأس العالم "روسيا 2018".

وفي المجال الإداري.. شغل هييرو، منصب المستشار الفني للاتحاد الإسباني لكرة القدم، في عام 2017، بالإضافة للعمل كمدير رياضي بنادي ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي، منذ أكتوبر من عام 2022.

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