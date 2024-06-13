"الأهلي يفكر في التراجع عن صفقة أوسيمين" .. المريسل يوجه مفاجأة كبرى لآرسنال وباريس سان جيرمان!

ماذا يحدث في صفقة أوسيمين والأهلي؟

كشف الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، عن مفاجأة كبرى بشأن صفقة الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، بعد أنباء اقترابه من الانضمام إلى صفوف الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

ونشر المريسل رسالة عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "يدرس الأهلي تراجعه عن إتمام صفقة أوسيمين، رغم وصوله مع نابولي لمراحل نهائية من الاتفاق على إتمام الصفقة".

وأضاف "الأهلي متخوف من هبوط مستوى أوسيمين في الموسم المنصرم مع نابولي، مقارنة بالمواسم الأخرى، ويرى أن اختيار لاعب آخر أفضل، القرار سيتم اتخاذه خلال الأسبوع القادم، أوسيمين إذا سيأتي للدوري السعودي، فلن يأتي إلا للأهلي فقط، لكن في حال رفضه الأهلي، ممكن يذهب لنادٍ آخر".

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وكانت صحيفة "إل ماتينو" الإيطالية، قد كشفت عن استعداد الأهلي لتقديم مبلغ 120 مليون يورو، من أجل حسم صفقة أوسيمين، المتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي، في ظل عدم اقتناع نابولي بالعروض المُقدمة من ناديي آرسنال أو باريس سان جيرمان، والتي تقدر بأقل من قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وارتبط اسم أوسيمين، الذي أحرز 17 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة في 32 مباراة هذا الموسم، برغبة أندية آرسنال الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، في الحصول على توقيع اللاعب، والذي أبدى رغبة مسبقة في البقاء داخل أوروبا، فيما يرغب نابولي في التعاقد مع مهاجم بديل، ودخل في مفاوضات مع تشيلسي، من أجل لم الشمل بين البلجيكي روميلو لوكاكو، ومدربه الجديد أنطونيو كونتي، إلا أن تشيلسي اشترط شراء عقد اللاعب بشكل نهائي، وعدم السماح برحيله على سبيل الإعارة.