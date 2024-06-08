"الأهلي والاتحاد ينتظران الهدية الكبرى" .. تشيلسي يصدم نابولي بشرط صعب للاستغناء عن لوكاكو!

شرط تشيلسي قد يصنع الكثير من الأحداث في الميركاتو الصيفي..

في تطورات تنتظر نتائجها أندية دوري روشن السعودي، لا يزال ملف ثنائي تشيلسي ونابولي، روميلو لوكاكو وفيكتور أوسيمين، يشهد الكثير من التطورات، حول مستقبلهما مع أنديتهما خلال المُوسم الجديد.

وكشفت آخر التقارير عن اتجاه نادي نابولي الإيطالي، نحو التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، من صفوف تشيلسي، في لقاء لم الشمل بين اللاعب، والمدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي الذي تولى تدريب الفريق مؤخرًا، ليمثل تحرك نابولي تهديدًا بفشل مساعي نادي الاتحاد من أجل حسم الصفقة، وذلك بعدما ارتبط اسم لوكاكو ليكون البديل المُحتمل للفرنسي كريم بنزيما.

وذكر الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، المختصّ بسوق الانتقالات العالمية، أن تشيلسي أوضح موقفه لنابولي بشأن صفقة روميلو لوكاكو، وقرر بشكل نهائي عدم وجود أي خطة لرحيل اللاعب على سبيل الإعارة، على غرار الموسم الماضي، الذي شهد إعارة لوكاكو إلى صفوف فريق روما الإيطالي.

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وأبدى مسؤولو نادي تشيلسي، إصرارهم على بيع عقد لوكاكو، بدفع قيمة الشرط الجزائي التي تقدر بقيمة 38 مليون جنيه استرليني، لتُصبح الوسيلة الوحيدة لنابولي هي بيع عقد المهاجم النيجيري أوسيمين، فيما كشف رومانو عن مفاجأة للاتحاد، قائلًا إن نابولي على استعداد أيضًا لدراسة عروض الأندية الأخرى.

وقدم لوكاكو، الذي يرتبط بعقد مع تشيلسي حتى يونيو 2026، آداءً رائعًا خلال فترة إعارته في صفوف روما، خلال الموسم الماضي؛ حيث شارك في 47 مباراة، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة.

وفي سياق متصل، أوضح الإعلامي الرياضي جيانلويجي لونجاري، أن الأهلي أبدى اهتمامًا أيضًا بالتعاقد مع فيكتور أوسيمين من نابولي، رغم عدم وجود تقدم في الوقت الحالي، فيما تبقى رغبة اللاعب بالبقاء في أوروبا.

وبات أمل الأهلي في عدم وصول عرض مناسب لمهاجم نابولي أوسيمين، إلا أن الأمر لن يكون سهلًا، بعدما أفادت تقارير بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يرغب في تعويض رحيل الهداف الفرنسي كيليان مبابي، بضم أفضل لاعب إفريقي في العام الماضي، فضلًا عن وجود أندية ارتبط اسمها بصفقة أوسيمين، مثل آرسنال الإنجليزي، وكذلك تشيلسي ذاته الذي قد لا يمانع أوسيمين خوض تجربة احترافية، سيرًا على درب معشوقه الأول ديدييه دروجبا.