"الأهلي تعرض لخدعة كبرى" .. كواليس صادمة في ميركاتو 2023

كواليس صادمة في ميركاتو النادي الأهلي

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فجّر عبد الله البترجي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل، عن ميركاتو قلعة الراقي، في صيف العام الحالي.

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الأهلي ضم العديد من النجوم العالميين، خلال الميركاتو الصيفي الماضي؛ أبرزهم الساحر الجزائري رياض محرز، والحارس السنغالي إدوارد ميندي، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، بالإضافة إلى متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه.

وفي هذا السياق.. ألمح البترجي عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، مساء اليوم الثلاثاء، إلى تعرض النادي الأهلي لـ"الخداع"، في الميركاتو الصيفي الماضي.

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وكشف رئيس الأهلي الأسبق، عن طلب النادي، ضم أحد اللاعبين العالميين خلال الميركاتو الصيفي الماضي؛ إلا أن المسؤولين عن التعاقدات، أخبروا إدارة الراقي، أن هذا النجم، يرفض القدوم إلى المملكة العربية السعودية.

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وأشار عبد الله البترجي، إلى أن النادي الأهلي، تفاجأ فيما بعد، أن هذا اللاعب العالمي، انضم إلى أحد الفرق السعودية بشكل رسمي، خلال نفس الميركاتو.

وطالب البترجي، مسؤولي الأهلي بـ"الخروج" أمام الرأي العام؛ للكشف عن تفاصيل هذه الواقعة، مثلما فعل أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، عندما تحدث عن تعرض فريقه لـ"الظلم"، في الميركاتو الأخير.

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