خرج عن صمته أخيرًا .. أنمار الحائلي يهاجم سعد اللذيذ ويحمله مسؤولية ميركاتو الاتحاد الصيفي "المتواضع"

رئيس الاتحاد طفح به الكيل ويوجه تساؤلاته للجنة الاستقطابات وسعد اللذيذ..

SHAHID

بعد فترة التزم خلالها أنمار الحائلي؛ رئيس مؤسسة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، الصمت رغم هجوم الجماهير الجم عليه، خرج أخيرًا لكنه حمل سعد اللذيذ؛ رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، مسؤولية عدم تحقيق مطالب العميد خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

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العميد تعاقد في الصيف مع كريم بنزيما، نجولو كانتي، فابينيو، لويز فيليبي وفيليبي جوتا، ضمن برنامج استقطاب الصفقات العالمية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، لكن تلك الصفقات لم تكن كافية، وحول هذا قال الحائلي، خلال تصريحات نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط": "الجمهور له حق وواجب علينا، قمنا باستقطاب صفقات عالمية، وحققنا الدوري والسوبر، الطموح عالٍ عند الجميع، الجميع يتمنى تحقيق الأفضل، وبالتأكيد كافة طلبات الجماهير وانتقاداتهم على العين والرأس ومهمة، لكنها ليس بالسهولة التي يتخيلها البعض إلا أننا نقدم كل ما في وسعنا، قمنا بتغيير بعض الكوادر واستعنا بكوادر ممتازة".

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وواصل بعد سؤاله عن تمسك الإدارة بلاعبين قدامى كرومارينيو وعبد الرزاق حمد الله وهو ما حال دون استقطاب جدد: "لم نكن متمسكين ببعض الأسماء، مهما كان لا بد من الدفاع عن اللاعبين، وبشكل عام لم تكن هناك مشاكل لا مع الإدارة أو الفريق الأول، في الأخير هناك برنامج يستقطب اللاعبين، يمكنكم سؤالهم لماذا الاتحاد حصل على أربعة لاعبين أجانب وليس ثمانية؟!، الطموح كبير عند الجمهور، وعندهم حق، التساؤلات كثيرة والجمهور له حق الغضب والمطالبة وهذا حقهم المشروع.

"أنا عندما أرى النصر استقطبت لابورت في الدفاع والهلال تعاقد مع كوليبالي، مؤكد أنني أطالب بنفس المستوى من الصفقات، لكن هناك برنامج وميزانية محدودة، ونحن في الاتحاد عملنا وفقًا للميزانية المحددة لنا، الأمور واضحة للجميع، الثلاثة أندية الأخرى حصلت على ثمانية لاعبين، والاتحاد حصل على أربعة فقط، وجهوا أسئلتكم للقائمين على برنامج الاستقطاب، كان لدينا مطالب كثيرة لم تتحقق".

وأضاف: "أما عن القدامى، فالجميع كان مرحب بقرار الإدارة حال الرحيل، الجميع رواتبه منطقية ورحيلهم كان ممكنًا سواء لأندية سعودية أو خارجية، ليس لدينا لاعبين برواتب فلكية، وحققوا معنا بطولات، أي أن سيرتهم الذاتية تمكنهم من الانتقال، لكن في الوقت نفسه لا يمكنني التفريط في لاعب دون تعويضه بآخر، هل تتوقع أنه إذا عرض عليّ مبابي سأرفض؟!".

الحائلي اختتم: "التزمنا الصمت الفترة الماضية، لكن إذا كان الحديث بشفافية كما تحدث سعد اللذيذ عبر برنامج كورة وهو أخ عزيز وساعدنا كثيرًا، لو كان الحديث بهذه الشفافية كنا نتمنى الكشف عن مطالبنا وماذا حدث في الأسبوع الأخير من الميركاتو بشأن مفاوضاتنا مع محمد صلاح ومفاوضات ماركينيوس وجوندوجان ودي بروينه وراموس، كلها كانت طلباتنا، لكن لم يتم التعاقد معهم!".

SHAHID