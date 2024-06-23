الأهلي ليس على طاولة كيميتش..

أصبح الدولي الألماني جوشوا كيميتش، قريبًا من الرحيل عن نادي بايرن ميونخ، حيث باتت فرص اللاعب ضئيلة في تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المُقبل.

وزاد كيميتش من مؤشرات رحيله عن بايرن ميونخ، بعدما وجه رسالة هجومية ضد إدارة النادي، عبر فيلم وثائقي، متهمًا الإدارة بعدم دعمه في النقاش حول التطعيم أثناء الوباء، فضلًا عن قرار إقالة المدير الفني جوليان ناجيلسمان.

وذكر الإعلامي الرياضي فلوريان بليتنبرج، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، أن الانفصال بين بايرن ميونخ وجوشوا كيميتش، بات وشيكًا للغاية، سواءً خلال الصيف الجاري، أو مع انتهاء عقده في صيف 2025، ومن غير المرجح أن يمتد عقده لما بعد هذا التاريخ.

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وأضاف "نادي بايرن ميونخ على استعداد لبيع عقد كيميتش في فترة الانتقالات الجارية، حال تلقي عرض مناسب، وسيتم التواصل مع اللاعب بعد بطولة اليورو، حيث لا يزال لاعبًا كبيرًا وأحد قادة منتخب ألمانيا".

ونوه بليتنبرج بأن هناك خمسة أندية كبرى فقط في الاعتبار بالنسبة لكيميتش، سواءً هذا الصيف أو في 2025، وهي (مانشستر سيتي، ليفربول، آرسنال، ريال مدريد، برشلونة)، فيما يتقاضى اللاعب 20 مليون يورو سنويًا، ليكون واحدًا من أعلى اللاعبين دخلًا في بايرن ميونيخ.

وارتبط اسم كيميتش بوجود رغبة من قِبل النادي الأهلي، في التعاقد معه، من أجل خوض تجربة احترافية في دوري روشن السعودي، والتي تعني مغادرة الدوري الألماني للمرة الأولى.

وخاض كيميتش 43 مباراة مع بايرن ميونخ، في موسم 2023-2024، في كافة المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع 11 تمريرة حاسمة.