"الأمر تخطى كرة القدم" .. رسالة مؤثرة من والدة ماجواير إلى منتقديه

بيان قوي من والدة هاري ماجواير للدفاع عنه

وجَّهت زوي ماجواير، والدة هاري ماجواير مدافع إنجلترا ومانشستر يونايتد انتقادات شديدة ضد معاملة الجماهير وبعض النقاد لابنها بعد استهدافه من قبل المشجعين الإنجليزي أثناء مباراة اسكتلندا الودية.

ظهر هاري ماجواير كبديل في مباراة إنجلترا الودية ضد اسكتلندا بعد إصابة مارك جوهي، وتعرض لانتقادات واستهزاء من جانب جماهير المنتخب الإنجليزي، وسجل ماجواير هدفًا في مرماه في الدقيقة 67.

قامت زوي ماجواير بالتعبير عن استيائها من سوء معاملة ابنها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتبت: "كأم أرى مستوى التعليقات السلبية والمسيئة التي يتلقاها ابني من بعض المشجعين والنقاد ووسائل الإعلام، وهو أمر مشين وغير مقبول على الإطلاق في أي مكان في العالم، ولا سيما لشخص يعمل بجد لصالح ناديه ومنتخب بلاده".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "كنت هناك في المدرج كالعادة، وليس مقبولًا ما رأيته من ضجة حول لا شيء، أفهم أن في عالم كرة القدم هناك صعود وهبوط، إيجابيات وسلبيات، ولكن ما يتعرض له هاري تجاوز كرة القدم".

Instagram (@zoemaguirewilkinson)

واختتمت زوي: ""بالنسبة لي، رؤيته يمر بما يمر به ليس أمرًا جيدًا أكره أن أرى أي آباء أو لاعبين آخرين يمرون بهذا في المستقبل، هاري لديه قلب كبير جدًا ومن الجيد أنه نفسيًا قوي ويستطيع التعامل مع ذلك، ولكن يجب أن لا يتعرض أي شخص آخر لهذا النوع من الاعتداء في المستقبل، وخاصة الفتيان والفتيات الصغار الذين يتقدمون في الرياضة اليوم".

كان المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، جاريث ساوثجيت، قد انتقد أيضًا معاملة ماجواير واصفًا إياها بأنها "مزحة" ومشيرًا إلى أنها نتيجة لسيناريو غير عادل تم بناءه حول اللاعب على مدى السنوات القليلة الماضية.