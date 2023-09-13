ساوثجيت مدافعًا عن ماجواير: الأغبياء يحاولون تدمير "برج" دفاعنا!

"إنها مزحة" .. ساوثجيت يُعبر عن غضبه بشأن الانتقادات المستمرة لـ ماجواير

أظهر جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، غضبه بشأن الانتقادات التي يتعرض لها لاعبه هاري ماجواير بشكل مستمر.

وتعرض ماجواير لصافرات الاستهجان من قبل الجماهير الاسكتلندية كلما لمس الكرة، بعد أن سجل هدفًا بالخطأ في مرمى إنجلترا خلال مباراة ودية أمام اسكتلدا انتهت بفوز كتيبة ساوثجيت بثلاثية مقابل هدف.

وقال ساوثجيث في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "منذ فترة طويلة وهو يتعرض للمعاملة السخيفة، لن نسمح بهذا الأمر كثيرًا، إنها مزحة".

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وتابع: "لقد كان برج دفاعنا في فترة من أنجح فترات الكرة الإنجليزية، كان حاسمًا وفعالًا، الأغبياء يحاولون تدميره ولكن لحسن الحظ لديه دعم زملائه في غرفة الملابس والأشخاص الذين يقفون معه دائمًا".

وواصل مدرب إنجلترا: "لقد تحدث ماجواير مع وسائل الإعلام، وهذا يظهر مدى قوته وشخصيته".

وأكمل: "أتفهم جماهير اسكتلندا، إنهم يستمتعون، وليس لدي أي شكوى على الإطلاق بشأن ما فعلوه، لكن الأمر بالنسبة لنا لإنه أمر مثير للسخرية".