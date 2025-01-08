إيكاردي خاف من الأشباح.. لهذا انفصلت واندا نارا عن مغني الراب الأرجنتيني "إل-جانتي!"

واندا نارا وعشيقها ليسا أمينين على الأطفال.. هذه هي وجهة نظر زوجها السابق ماورو إيكاردي

لا يزال إيليان فالينزويلا، المعروف فنيًا باسم "إل-جانتي" والذي انفصلت عنه عشيقته واندا نارا، في دائرة الضوء الإعلامية على الرغم من نأيه بنفسه تمامًا عن مشاكلها رفقة زوجها السابق ماورو إيكاردي.

وكانت أعلنت الإعلامية الأرجنتينية واندا نارا انفصالها عن مغني الراب إل-جانتي، بعد علاقة استمرت عدة أشهر، في خضم معركة قضائية مع ماورو إيكاردي لاعب جالطة سراي التركي.

ورجحت وسائل إعلام عديدة أن الانفصال بين واندا وإل جانتي، يرجع إلى الفيديو المثير للجدل الذي شاركه إل-جانتي على حسابه على "إنستجرام" حيث ادعى أنه رأى أشباحًا في منزله!.

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أثار المقطع انزعاجًا كبيرًا لدى ماورو إيكاردي، الذي اعتقد أن المغني الأرجنتيني لن يكون ذا تأثير جيد على بناته، ولذلك قدم التماسًا إلى المحكمة يطالب فيه بالحضانة الكاملة للقاصرات، وهو الأمر الذي لا تنوي واندا نارا السماح به.

وفي مقطع الفيديو المثير للجدل، يظهر إل-جانتي في منتصف الليل وهو يركز على ظل ينعكس في المرآة ويتحرك باستمرار، ويقول: "لا أعرف ماذا يحدث، تحدث أشياء غريبة في منزلي، أصوات وظلال غريبة تتحرك، إنها تعذبني".

وأردف مغني الراب البالغ من العمر 24 عامًا، بجدية: "أؤكد لكم أنني لست تحت تأثير المخدرات، أنا في المنزل هكذا" مع تعليقات سلبية عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد هذا الفيديو الصادم.