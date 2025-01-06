"وضعي القضائي مؤلم".. واندا تهجر عشيقها لاستعادة طفلتيها من إيكاردي!

ماذا قالت؟

أعلنت الإعلامية الأرجنتينية واندا نارا انفصالها عن مغني الراب لي-جانتي، بعد علاقة استمرت عدة أشهر، في خضم معركة قضائية مع ماورو إيكاردي لاعب جالطة سراي التركي.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن واندا اضطرت لهذا القرار، بينما تخوض حربًا مع إيكاردي على حضانة ابنتيهما فرانشيسكا وإيزابيلا، اللتين تقضيان أيامهما حاليًا مع اللاعب الأرجنتيني وتشاينا سواريز، التي "دمرت" زواجهما.

وقالت واندا، في منشور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "اليوم تنفصل طرقنا لنعتني بأنفسنا ونركز على عملنا وعائلتنا، وضعي القضائي المُعقد والمؤلم جعلني أتخذ هذا القرار، اليوم يحتاجني أطفالي ووقتي مُكرس لهم بالكامل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من جهته، قال لي-جانتي: "هذه الرواية انتهت بالفعل. أنهوها بدوني، إذا خطر ببالكم أن تسألوا، فأنا لا أبحث ولا أحتاج إلى تقديم توضيحات أو تفسيرات".

ونقلت "آس" عن الصحفي جوستافو مينديش: "لقد قررا الانفصال باتفاق مشترك، اتخاذ مسافة مع الأخذ في الاعتبار أن ما يفعلانه قد يضر واندا في إجراءات استعادة طفلتيها، لأنها تشعر أنها تخسر المعركة القضائية مع إيكاردي، إنهما يحبان بعضهما البعض، وسيعود الأمر كما كان، لكن سرًا، إنه ابتعاد لأنها تخشى بشدة فقدان حضانة الطفلتين".

وتعيش واندا أسوأ لحظات حياتها على المستوى الشخصي، بعد الجدل الذي أثير حول اكتشاف علاقة بين واندا وكيتا بالدي لاعب إنتر السابق خلال فترة زاوجها من المهاجم الأرجنتيني، بينما تؤكد أن "ذلك حدث خلال فترة انفصالهما".