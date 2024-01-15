الأزمة تشتعل .. سلطان الغنام يكذب مانشيني في بيان رسمي ويكشف كواليس استبعاده من معسكر السعودية

لاعب النصر يكشف الحقائق بعد اتهامات مانشيني له بالتمرد..

كما كان منتظرًا تمامًا، خرج سلطان الغنام؛ ظهير أيمن النصر السعودي، للرد على الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودي، بعدما اتهمه بالتمرد على الأخضر ومعسكراته.

الإيطالي كان قد كشف خلال مؤتمره الصحفي اليوم الإثنين، عن رفض الغنام وسلمان الفرج ونواف العقيدي الانضمام لمعسكرات الأخضر حال عدم المشاركة أساسيًا، مبديًا استغرابه من رفضهم تمثيل منتخب بلدهم.

لكن الغنام كذب ادعاءات مانشيني، موضحًا أنه فقط أعرب عن عدم ارتياحه للجلوس على مقاعد البدلاء كحال أي لاعب في مثل هذا الوضع، نافيًا بشكل قاطع رفضه الانضمام للمعسكرات أو اشتراط اللعب أساسيًا.

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وكتب ظهير النصر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "تمثيل الوطن عبر المنتخب شرف كبير لا يضاهيه أي شرف، ورغبتي في تمثيل المنتخب السعودي في كأس آسيا كانت ولا زالت شديدة جدًا لأقدم كل ما لدي لخدمة الأخضر.

"اجتمع معي المدير الفني السيد مانشيني مرة واحدة سابقًا بطلبه ، وليس مرتين، و عبرت له عن رغبتي الشديدة بالمشاركة واللعب وجاهزيتي لخدمة الفريق بالملعب بكل ما أملك. وعدم ارتياحي أن أكون لاعب لا يشارك نهائيا، وهو أمر طبيعي لكل لاعب يحلم بتمثيل منتخبه، ولم أذكر له أبدًا أن المشاركة بشرط أن أكون أساسيًا فقط!، فأنا احترم قرار المدرب الفني و رؤيته بمن يخدم خططه. كما كنت أحترم جميع المدربين السابقين الذين كنت تحت قيادتهم في النادي والمنتخب".

واختتم: "دعواتي بالتوفيق للمنتخب وجميع زملائي وأن يعودوا بالكأس للرياض، لنفرح جميعًا بإنجاز يترجم الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الوطن برعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين".

يذكر أن المنتخب السعودي يستهل مشواره في كأس آسيا قطر 2023 غدًا الثلاثاء، بمواجهة عمان في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الرياض.