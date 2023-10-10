منتخب إسبانيا يؤكد شكوك برشلونة..

خرج لامين يامال النجم الشاب لنادي برشلونة من معسكر منتخب إسبانيا لمواجهتي اسكتلندا والنرويج في تصفيات يورو 2024، ولن يكون متاحًا لفريق المدرب لويس دي لا فوينتي.

واضطر يامال إلى الخروج من مباراة غرناطة وبرشلونة في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني في الدقيقة 76 بسبب انزعاجه من إصابة، وأعلن "البلوجرانا" رسميًا عن إصابته في العضلة الحرقفية في ساقه اليسرى.

لكن منتخب إسبانيا ورغم إعلان برشلونة رسميًا عن إصابة يامال، قرر استدعاء اللاعب لإجراء فحوصات إضافية من قبل أطباء "لا روخا" للتأكد من حالته، مما خلق على ما يبدو أزمة مع النادي الكتالوني بسبب الشك بشأن إصابة اللاعب.

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وجاء في بيان أصدره الاتحاد الإسباني لكرة القدم: "يغادر اللاعب الدولي لامين يامال معسكر المنتخب الإسباني بعد تقييمه من قبل الخدمات الطبية للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم".

وأضاف البيان: "تم تحديد أنه لن يتمكن من المشاركة مع منتخب إسبانيا في المباراتين المقبلتين المؤهلتين لبطولة يورو 2024 أمام اسكتلندا في إشبيلية وضد النرويج في أوسلو".