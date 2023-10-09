هل فقد الاتحاد الإسباني ثقته في برشلونة؟ .. النادي الكتالوني يعلن تشخيص إصابة يامال!

النادي الكتالوني أعلن عن الأمر في بيان رسمي.

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي عن تشخيص إصابة لاعبه الشاب لامين يامال الذي تعرض للإصابة في مواجهة الفريق الأخيرة أمام غرناطة في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

يامال غادر الملعب قبل النهاية بحوالي ربع ساعة ليلعب روميو بدلًا منه، في تبديل أثار تعجب الجميع في ظل تأخر النادي الكتالوني في النتيجة، ليتضح لاحقًا أنه مصاب.

وكتب النادي في بيانه الذي نشره عبر حساباته على الإنترنت: "لامين يامال خضع للفحوصات وأظهرت أنه مصاب في الفخذ في القدم اليسرى".

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وأضاف البيان: "اللاعب لن يكون متاحًا وعودته ستتوقف على سرعة تعافيه، لكنه سينضم للمنتخب الإسباني هذا الأسبوع حيث سيخضع لفحوصات من طرف الاتحاد".

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ويعد إجراء فحوصات مع المنتخب الإسباني خطوة غريبة للغاية، في ظل تأكيد برشلونة على إصابة اللاعب بالفعل.

جدير بالذكر أن يامال كان قد سجل هدفًا لبرشلونة في مواجهة غرناطة وأصبح أصغر من سجل في تاريخ النادي الكتالوني بعمر 16 عامًا و87 يومًا.