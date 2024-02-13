بعد الأزمة العراقية واتهام قطر بـ"الرشوة" .. موسى التعمري يفاجئ مسؤولي بلاده بـ"رسالة مغايرة"

ماذا قال نجم الأردن حول أزمة نهائي كأس آسيا 2023 أمام قطر؟

هدأت حدة الغضب التي سيطرت على موسى التعمري؛ نجم الأردن، بعد خسارة كأس آسيا قطر 2023، وخرج لتوجيه رسالة إلى الجماهير القطرية والعراقية بعد حالة الجدل الكبيرة المثارة بينهم.

النشامى كانوا قد خسروا نهائي البطولة القارية بثلاثية مقابل هدف وحيد أمام المنتخب القطري - مستضيف الحدث - ليتوج الأدعم باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وعقب المباراة، اتهم عديد الأردنيين، قطر بالفوز بطريقة غير شرعية، مع تلميحات بدفع رشاوى وما شابه، كما أن هناك من اللاعبين من ألمح بذلك في وسائل الإعلام، حتى انتشرت لقطة للتعمري نفسه، فسرها مروجوها أنها اتهامات للعنابي بالفعل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن التعمري تخلص من تلك التلميحات التي شوهت الديربي العربي الآسيوي، وطالب الجماهير بالتوقف عن الخروج عن النص والروح الرياضية، فكتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "طوينا صفحة كأس آسيا بإيجابياتها وسلبياتها، قدر الله وما شاء فعل.. المُناكفات بين الجماهير الأردنية والقطرية والعراقية نتمنى أن لا تخرج عن الروح الرياضية والإنجرار وراء فتنة "الذباب الاعلامي والالكتروني"".

وأضاف: "العلاقة بين الشعب واللاعبين في الأردن والعراق وقطر أكبر وأعمق وأوثق، وقضايا الأُمّة أهم وأكبر من كل شيء مضى، تركيزنا وهدفنا في المرحلة القادمة فقط هو تجاوز تصفيات كأس العالم بدعم الجماهير الأردنية العظيمة".

حديث التعمري عن الجماهير العراقية في تغريدته يرجع للغضب الجم الذي سيطر على جماهير أسود الرافدين، بعدما خسروا لقاء دور الـ16 أمام الأردن (3-2)، واتهموا حكم اللقاء أيضًا وقتها الإيراني علي رضا، بالفساد.