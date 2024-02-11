فيديو | اتهامات خطيرة لقطر .. موسى التعمري وحارس الأردن يشككان في نزاهة كأس آسيا 2023!

السقوط أمام قطر بثلاثية دفع لاعبو الأردن لأفعال لا تليق!

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لم يتقبل لاعبو الأردن خسارتهم لنهائي كأس آسيا قطر 2023، وخرجوا مشككين في نزاهة البلد المستضيف للحدث القاري!

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المنتخب القطري توج أمس السبت، بطلًا للقارة بعد الفوز أمام النشامى بثلاثية مقابل هدف وحيد، إذ سجل أكرم عفيف "هاتريك" الأدعم من ثلاث ضربات جزائية.

واستحوذ العنابي كذلك على الجوائز الفردية في البطولة؛ من اللعب النظيف، لأفضل لاعب والهداف "أكرم عفيف"، وأفضل حارس "مشعل برشم".

لكن انتشر فيديو عبر منصة "إكس" لموسى التعمري؛ نجم الأردن، أثناء تتويج عفيف بجائزة أفضل لاعب، يزعم مروجوه أنه يوجه اتهاماته لقطر بدفع "رشوة" لحصد تلك الجائزة، إذ فسر الجمهور إشاراته بذلك، في وقت يرى به -بحسب وجهة نظره- أن زميله يزن النعيمات هو الأحق بلقب الأفضل.

ولم يكن التعمري وحده المشكك في النزاهة القطرية، فزميله الحارس يزيد أبو ليلى هو الآخر ألمح لذلك عبر حسابه على "سناب شات"، فكتب: "كرة القدم ما بكفيها تتعب وتجتهد لازم شغلات ثانية".

يذكر أن الأدعم توج بطلًا لآسيا للمرة الثانية على التوالي، إذ كان هو من اعتلى منصة التتويج أيضًا في نسخة 2019.

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