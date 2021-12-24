الأهلي يكشف تفاصيل إصابة السومة ومدة غيابه

أعلن النادي الأهلي السعودي تفاصيل إصابة نجمه عمر السومة ومدة غيابه عن المباريات، وذلك خلال بيان رسمي ظهر عبر حسابه الرسمي على تويتر.

النادي الجداوي يستعد لمواجهة الرائد في الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مساء الإثنين القادم في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ما هي إصابة السومة وكم سيغيب عن الأهلي؟

بيان الراقي أوضح أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها المهاجم السوري أظهرت معاناته من تمدد في العضلة الخلفية، مشيرًا إلى أن مدة برنامجه العلاجي والتأهيلي تقترب من أسبوعين.

السومة سيغيب عن مواجهات الأهلي ضد الرائد والشباب والفيصلي والحزم في الدوري السعودي، ومن المتوقع أن يعود خلال مواجهة ضمك المقررة في الـ21 من يناير المقبل.

صاحب الـ32 عامًا لا يُقدم أفضل مواسمه في الدوري السعودي، إذ اكتفى بثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة واحدة خلال 11 مباراة لعبها هذا الموسم.

ما هو وضع الأهلي في الدوري السعودي هذا الموسم؟

وضع الأهلي في الدوري السعودي هذا الموسم لا يُوصف سوى بالكارثي، إذ لعب 13 مباراة لم يفز سوى في 3 فقط، وقد خسر 4 وتعادل في الستة الأخرى.

الفريق الذي يقوده المدرب بيسنيك هاسي سجل 15 هدفًا واستقبل مرماه 16، ولم يجمع سوى 15 نقطة تضعه في المركز التاسع من جدول الترتيب.

الأهلي بعيد عن الصدارة بفارق 11 نقطة مع لعبه مباراة إضافية عن المتصدر الاتحاد، فيما يبتعد بفارق 6 نقاط عن الهلال في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال آسيا، والزعيم لعب كذلك مباراة أقل من الراقي.

اقرأ أيضًا |