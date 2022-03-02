"الأهلي هو كبير الأندية السعودية ليس النصر أو الهلال!"

يرى الإعلامي الرياضي ماجد الفهمي، أن النادي الأهلي هو كبير الأندية السعودية، متفوقًا على كل الأندية على رأسها النصر والهلال والاتحاد.

الأهلي يحتل المركز الخامس في ترتيب أكثر الأندية السعودية تحقيقًا لبطولة الدوري السعودي برصيد 3 بطولات، خلف الهلال والنصر والاتحاد والشباب بالترتيب.

الفهمي قال خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "إم بي سي أكشن": "لدي معايير معينة، وبها أقول أن الأهلي هو كبير الكرة السعودية، وليس النصر وأرى أنه أكبر من النصر وكل الأندية مع الاحترام الشديد لها".

الإعلامي الرياضي تابع: "الأهلي الآن يحتل المركز الحادي عشر بالدوري السعودي، وبالرغم من ذلك هو ثاني حضور جماهيري، والهلال والنصر أقل منه".

ماجد استطرد قائلًا: "إذا عاد الأهلي بالوضع الصحيح يحقق أرقام تاريخية، مثلًا من 2013 إلى 2016 حقق 51 مباراة بلا هزيمة".

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واختتم الفهمي تصريحاته قائلًا: "حقيقة موجودة في تاريخ الرياضة السعودية، أن الرجل الأول في الأهلي والرياضة السعودية كان يصرف على جميع الأندية، وما يحدث بعده هو رد جميل للأهلي ليس أكثر".

ويعاني الأهلي الموسم الحالي بالدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة، وخسر آخر مبارياته أمام الاتحاد في ديربي جدة، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة.