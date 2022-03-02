الكشف عن حقيقة تعاقد الاتحاد مع طارق حامد

كشفت تقارير صحفية حقيقة ما تردد خلال الأيام الماضية، عن وجود رغبة قوية داخل نادي الاتحاد، في التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط فريق نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الاتحاد يريد التعاقد مع طارق حامد!

الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، كان قد أكد في وقت سابق، عن اقتراب نادي الاتحاد من التعاقد مع طارق حامد لاعب الزمالك، ليكون اللاعب الزملكاوي الثالث الذي سينتقل إلى الدوري السعودي بعد مصطفى فتحي لاعب التعاون، ومحمد أبو جبل الذي اقترب من الانضمام إلى النصر.

الصرامي كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف فيها عن تواجد طارق حامد على رادار نادي الاتحاد، مؤكدًا على أنه سينضم في الصيف القادم.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "نجم الكرة المصرية والزمالك القاهري طارق حامد 33 عامًا، على رادار نادي الاتحاد متصدر الدوري السعودي".

وتابع: "طارق حامد الذي يجيد اللعب في الدفاع والوسط سينضم للاتحاد في الصيف القادم، ليكون ثالث المحترفين المنتقلين من الزمالك، بعد مصطفى فتحي للتعاون ومحمد أبو جبر للنصر".

#هات_إذنك

نجم الكرة المصرية و الزمالك"القاهري" طارق حامد ٣٣ عاماً على "رادار"

نادي الإتحاد

المتصدر للدوري السعودي،،

طارق حامد الذي " يجيد " اللعب في الدفاع و الوسط سينضم للإتحاد في الصيف القادم

ليكون ثالث المحترفين المنتقلين من الزمالك

بعد مصطفي فتحي للتعاون

و محمد آبو جبل للنصر pic.twitter.com/xhxLaWX05s — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) February 25, 2022

ما هي حقيقة انتقال طارق حامد إلى الاتحاد؟

كشف موقع "كورة بلس" المصري، عن حقيقة ما تردد بشأن انضمام طارق حامد إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل اقتراب عقده من نهايته.

وأكد الموقع على أن إدارة نادي الاتحاد لا تفكر في التعاقد مع طارق حامد في الوقت الحالي، ولم يتم عرضه حتى على المدرب الروماني كوزمين كونترا.

وغاب طارق حامد عن المشاركة مع فريق نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

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