يؤكد نجم الراقي الأسبق أنه لن يحضر مبارياته حتى ولو بالمجان

صدور جدول مباريات الأهلي السعودي في دوري الدرجة الأولى "دوري يلو" بمثابة الصدمة لجماهير الراقي، إذ كانوا يمنون أنفسهم بتدخل وزارة الرياضة، لإنقاذ ناديهم من المشاركة في هذه الدرجة الأول مرة في تاريخه.

متى يبدأ الأهلي مشواره في دوري يلو؟

لجنة المسابقات التابعة لرابطة دوري الدرجة الأولى أعلنت اليوم الثلاثاء، جدول مباريات الدور الأول من الموسم الجديد 2022-2023.

وتقرر أن يفتتح الراقي مشواره بملاقاة القيصومة في 24 من أغسطس الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. (طالع جدول المباريات بالكامل)

هذا الموسم من دوري يلو سيشهد لأول مرة في تاريخ المسابقة مشاركة الراقي، بعدما لم يفلح في الحفاظ على مكانه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي.

الفريق الجداوي اختتم الموسم محتلًا المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، بعد موسم كارثي، تعاقب عليه به مدربان؛ فبدأ بقيادة الألباني بيسنيك هاسي ثم خلفه الأوروجوياني روبرت سيبولدي؛ المدير الفني الحالي للفريق.

نجم الأهلي الأسبق يطالب الجمهور بالمقاطعة:

عبد الهادي الحداد؛ حارس مرمى الأهلي الأسبق، أحد من عبروا عن صدمتهم بعد صدور جدول المباريات دون أي جديد لإنقاذ الراقي من الهبوط.

وطالب حارس الراقي الأسبق الجماهير بمقاطعة الرياضة، مشيرًا إلى أن القادم لناديهم أسوأ وأن ما يحدث بمثابة المسرحية.

وكتب عبد الهادي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الان اقدر اقول نصيحه لكل مشجع اهلاوي، اترك الرياضة نهائيا فالقادم أسوء بكثير، وان كان ولابد فتابع اي دوري محترم يكون فيه منافسة شريفة وليس لعبة عرائس المسرح التي يحركها شخص واحد".

وحينما أكد له أحد المشجعين أن الراقي ملك لجماهيره، أكد عبد الهادي الحداد أن الجماهير ممنوعة من الاقتراب من النادي في هذه المرحلة وليس لهم أي حقوق.

وأعلن الحارس الأسبق له لن يحضر أي مباراة للأهلي في دوري يلو، حتى ولو كانت مجانية في عهد المجلس الحالي، فكتب: "والله لو يدفعون فلوس وبوفيه مفتوح وكمان يوفرون مواصلات ماراح احضر واتسبب في نجاح مخططاتكم على الاهلي".

فيما رفض مشجع آخر دعوة الحداد للمقاطعة، مؤكدًا أنه لن يتخلى عن الأهلي ولو لعب في دوري المناطق، ليرد اللاعب الأسبق: "الاهلي اللي تعرفه مات من 2018".