ديربي جدة في أكتوبر .. الكشف عن جدول مباريات الأهلي في دوري يلو

الراقي يفتتح مشواره بملاقاة القيصومة في 24 من أغسطس الجاري

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو" جدول مباريات الدور الأول للموسم الجديد 2022-2023.

وأوضحت اللجنة أن الموسم سينطلق في 22 من أغسطس الجاري، على أن ينتهي الدور الأول في 18 من يناير 2023.

الأهلي يشارك للمرة الأولى:

هذا الموسم من دوري يلو سيشهد لأول مرة في تاريخ المسابقة مشاركة الراقي، بعدما لم يفلح في الحفاظ على مكانه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي.

الفريق الجداوي اختتم الموسم محتلًا المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، بعد موسم كارثي، تعاقب عليه به مدربان؛ فبدأ بقيادة الألباني بيسنيك هاسي ثم خلفه الأوروجوياني روبرت سيبولدي؛ المدير الفني الحالي للفريق.

ورغم الهبوط إلا أنه لم يتغير حتى الآن أي شيء في الهيكل الإداري للنادي، إذ أن ماجد النفيعي مستمرًا كرئيس النادي، وموسى المحياني مديرًا تنفيذيًا لكرة القدم، رغم مطالب الجماهير للثنائي بالرحيل.

ما هي مواعيد مباريات الأهلي في دوري يلو؟

يفتتح الراقي مشواره في دوري يلو بمواجهة القيصومة في 24 من أغسطس الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق مساءً.

فيما تقرر أن يقام ديربي جدة بين الأهلي وفريق جدة في الخامس من أكتوبر 2022، ضمن الجولة السادسة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً.

ومن المقرر أن تقام كافة المباريات التي ستكون على أرض الأهلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

بينما جاءت كامل مباريات الأهلي في الدور الأول كالتالي:

الأهلي × القيصومة – 24 أغسطس – 8:50 م

الأخدود × الأهلي – 30 أغسطس – 8:40 م

الأهلي × الخلود – 5 سبتمبر – 8:35 م

العروبة × الأهلي – 11 سبتمبر – 7:05 م

الأهلي × أحد – 16 سبتمبر – 8:30 م

جدة × الأهلي – 5 أكتوبر – 8:15 م

الأهلي × نجران – 11 أكتوبر – 8:00 م

الرياض × الأهلي – 17 أكتوبر – 6:00 م

الفيصلي × الأهلي – 25 أكتوبر – 7:50 م

الأهلي × الجبلين – 1 نوفمبر – 7:45 م

العين × الأهلي – 7 نوفمبر – 3:35 م

الأهلي × الساحل – 13 نوفمبر – 7:40 م

الأهلي × هجر – 21 ديسمبر – 6:25 م

العربي × الأهلي – 27 ديسمبر – 3:20 م

الأهلي × الشعلة – 4 يناير – 6:30 م

القادسية × الأهلي – 10 يناير – 5:40 م

الأهلي × الحزم – 17 يناير – 6:40 م