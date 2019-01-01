بيراميدز يجيب - هل وقع السعيد للزمالك وأفشة للأهلي؟

بيراميدز سيبدأ سياسة جديدة مع الأهلي بعد رحيل تركي آل الشيخ

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

علق ممدوح عيد؛ المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، عما يتردد خلال الأيام الماضية عن رحيل عدد من لاعبي فريقه إلى قطبي الكرة المصرية؛ الأهلي والزمالك، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

بعض التقارير أكدت أن محمد مجدي "أفشة"؛ لاعب وسط الفريق، قام بالفعل بالتوقيع على عقود انضمامه للقلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل (طالع التفاصيل)، في حين سينضم عبد الله السعيد؛ صانع ألعاب الفريق، إلى صفوف الفارس الأبيض.

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وقال المدير التنفيذي للقلعة الزرقاء، خلال مؤتمر صحفي عقده ناديه اليوم الإثنين: "حتى الآن لم نتفق على أي صفقات، لكننا بالتأكيد سنتعامل مع كافة الأندية بما فيهم الأهلي".

وأضاف: "ما قيل عن انتقال السعيد للزمالك عارٍ تمامًا من الصحة، وكذلك أفشة لم يوقع للأهلي، لم تتم أي من الصفقتين".

يذكر أن بيراميدز عقد اليوم مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن التعاقد مع الفرنسي سباستيان ديسابر؛ المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا والأسبق للإسماعيلي، لمدة موسمين.