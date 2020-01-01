وكيل دجانيني: لن نتراجع في موقفنا ضد الأهلي

أصدرت شركة "سوكر برو ماستر" الراعي الرسمي للرأس أخضري دجانيني تافاريس؛ محترف الأهلي السعودي السابق، بيانًا رسميًا، لتوضيح موقف اللاعب، بعد تأكيدات مسؤولي الراقي بسلامة موقفه.

وأوضحت الشركة في بيانها أن موقف دجانيني سليم 100%، مشددة على عدم حصوله على مستحقاته المالية في الوقت المتفق عليه، بجانب عدم توصلهم لاتفاقات مع مسؤولي الراقي بعد عقد أكثر من جلسة معهم في مدينتي دبي ولندن.

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وأكد "سوكر برو ماستر" أنها لن تتراجع عن الشكوى التي قدمتها ضد الأهلي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشيرة إلى أن موقف دجانيني سليم كونه كان ملتزمًا حتى آخر يوم قبل فسخ العقد بحضور التدريبات.