ماتيوس بيريرا .. صفقة ترفض أن تتم

صداع في رأس الهلال السعودي بشأن صفقة ماثيوس بيريرا؛ نجم وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، إن لم يكن من المفاوضات لإتمام الصفقة، فمن الشكوى التي ستُقدم ضد اللاعب.

الزعيم دخل في مفاوضات مع نجم وست بروم خلال الفترة الماضية، محاولًا إتمام الصفقة في أسرع وقت قبل انطلاق الموسم الجديد، لكن هناك مبالغات مالية كبيرة من جانب النادي الإنجليزي.

ما هي مطالب النادي الإنجليزي؟

مسؤولو وست بروميتش طالبوا الهلال بدفع 25 مليون يورو للحصول على خدمات بيريرا، تُدفع على أقسام، لكن الزعيم وصل عرضه في البداية إلى 15 مليون، ومن ثم بحسب التقارير تم رفعه إلى 18 مليون يورو.

وأكدت التقارير أن اللاعب اتفق على كافة بنود العقد مع الهلال، لكن النادي الإنجليزي ومطالبه هو ما يعطل الصفقة حتى الآن.

بيريرا يطلب الرحيل:

عصر أمس الإثنين، أصدر بيريرا بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن خلاله أنه تلقى عرضًا خلال الثلاثة أسابيع الماضية "سيغير حياته"، لكنه لم يكشف عن العرض، لكن الإشارات كلها تتجه في طريق الهلال.

وطالب اللاعب في بيانه إدارة ناديه بالسماح له بالرحيل بطريقة مشرفة عن طريق النادي، بحثًا عن تحدٍ آخر في مسيرته الكروية. (طالع التفاصيل)

صدمة شكوى الفيفا:

الإعلامي الرياضي السعودي عبد العزيز المريسل فجر مفاجأة حول لاعب وست بروم، مؤكدًا أن ناديه الإنجليزي يجهز شكوى رسمية ضده، سيقدمها أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بداعي دخوله في مفاوضات مع نادٍ آخر دون أن يحصل على موافقة النادي.

وكتب المريسل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محامي نادي ويست بروميتش جهز شكوى رسمية للفيفا ضد بيريرا الذي تفاوض مع نادي دون ان يحصل على موافقة رسمية منه بعد أن أكد في حسابه الرسمي أنه حصل على عرض يؤمن فيه مستقبله وأن عقده ملك للنادي ولم يدخل الفترة الحرة، المحامي ينتظر الموافقة النهائية من الرئيس لإتمام هذا الإجراء".

خاص



محامي نادي ويست بروميتش جهز شكوى رسمية للفيفا ضد #بيريرا الذي تفاوض مع نادي دون ان يحصل على موافقة رسمية منه بعد أن أكد في حسابه الرسمي أنه حصل على عرض يؤمن فيه مستقبله وأن عقده ملك للنادي ولم يدخل الفترة الحرة

المحامي ينتظر الموافقة النهائية من الرئيس لإتمام هذا الإجراء — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 2, 2021

هل سيتأثر الهلال حال قبول فيفا شكوى وست بروم؟

ربما إجراءات الاتحاد الدولي لكرة القدم والتحقق من الأمر سيأخذ وقتًا، وستشهد الشكوى عديد الجولات والأحكام الأولية، ومن ثم الاستئناف ما إلى ذلك، لكن حال قبولها في النهاية بالطبع ستكون العقوبة على بيريرا والهلال سويًا.

قد لا تشمل العقوبة إيقاف اللاعب عن المباريات، لكنها ستكون عقوبة مالية عليه وعلى ناديه الجديد، وستكون عقوبات ضخمة.

الهلال في غنى عن مثل هذه العقوبات، إذ بالطبع أن إدارته تريد الابتعاد عن مثل هذه القضايا حتى لا تدخل نفسها في مأزق مع شهادة الكفاءة المالية، إذا أُصدر القرار قبل إحدى فترات سوق الانتقالات.

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