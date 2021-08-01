هل انتهى حلم بيريرا؟ .. حارس مرمى أجنبي في الهلال

تطورات مثيرة في المعسكر الأزرق

تترقب جماهير الهلال السعودي أخبار الفريق الخاصة بسوق الانتقالات وخاصة محاولاته للتعاقد مع ماثيوس بيريرا نجم وست بروميتش ألبيون الإنجليزي ومستقبل نجمه الإيطالي سيباستيان جيوفينكو

مفاوضات الهلال لضم بيريرا تسير في طريق مزدحم بالألغام، حيث يُواجه النادي عدة عقبات تتمثل في مطالب وست بروميتش المالية المرتفعة واهتمام عديد الأندية الأوروبية والإنجليزية تحديدًا باللاعب البرازيلي.

مفاجأة .. الهلال يُقرر التعاقد مع حارس مرمى أجنبي

الصحفي أحمد الجدي مراسل قناة mbc كشف مساء اليوم عن مفاجأة كبرى تخص سوق انتقالات الهلال، حيث أشار خلال حسابه الرسمي على سناب شات إلى اتخاذ النادي قرارًا مبدئيًا بالتعاقد مع حارس مرمى أجنبي للموسم القادم.

كانت عدة أخبار قد تحدثت عن رغبة المدير الفني ليوناردو جارديم في ضم حارس مرمى جديد لعدم رضاه عن مستوى حراس المرمى الموجودين حاليًا في الهلال، وقد طلب المدرب البرتغالي تأجيل حسم هذا الملف إلى نهاية المعسكر الخارجي الذي أقيم بالنمسا.

الجدي أكد خلال حديثه أن جارديم سيتخذ قراره النهائي بهذا الشأن بعد 48 ساعة، لكنه قرر مبدئيًا التعاقد مع حارس مرمى أجنبي ليحرس مرمى الزعيم بدلًا من عبد الله المعيوف.

إذ كتب "مبدئيًا، سيكون هناك حارس مرمى أجنبي للهلال، المدرب سيرفع قراره النهائي للإدارة خلال اليومين القادمين".

من هم حراس مرمى الهلال الحاليين؟

الهلال يضم حاليًا 4 حراس مرمى سافروا مع البعثة إلى النمسا وخضعوا لتقييم المدرب جارديم، وهم عبد الله المعيوف وحبيب الوطيان وعبد الله الجدعاني ومحمد الواكد.

المعيوف صاحب الـ33 عامًا هو حامي عرين الزعيم الأساسي خلال المواسم الماضية، وقد لعب الموسم الأخير 26 مباراة وغاب عن البقية بسبب الإصابة.

الوطيان لعب الموسم الماضي 8 مباريات فيما منح الجهاز الفني الفرصة للجدعاني للعب 4 مباريات.

هل انتهى حلم بيريرا؟ أم هناك راحل جديد من الأجانب؟

تعاقد الهلال مع حارس مرمى أجنبي يعني ضرورة التخلي عن لاعب أجنبي جديد بخلاف جيوفينكو خلال الصيف الحالي لضم الجناح البرازيلي ماثيوس بيريرا أو غيره.

بطل الدوري السعودي يمتلك حاليًا 7 أجانب، وهو العدد الأقصى المسموح به من الاتحاد السعودي لكرة القدم، لذا سيكون النادي مطالبًا بالتخلي عن أحدهم، والأقرب هو الإيطالي، للتعاقد مع حارس مرمى أجنبي.

الهلال سيكون مطالبًا بالتخلي عن لاعب آخر في حال نجحت مفاوضاته لضم بيريرا أو أي لاعب غيره بعد حارس المرمى الأجنبي، ويبدو الخيار الأقرب هنا لوسيانو فييتو الذي ارتدى القميص الأزرق في يناير الماضي ولم يُقدم الأداء المتوقع.

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