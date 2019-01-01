رباعي الدرجة الأولى على رادار النصر

إدارة السويكت رشحت الرباعي لفيتوريا

بدأ الجهاز الفني للنصر السعودي بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مراقبة عدد من اللاعبين، تمهيدًا للتعاقد معهم خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

العالمي تعاقد خلال الصيف الماضي مع ثلاث صفقات فقط؛ هي عبد الفتاح آدم ومختار علي، بجانب صالح العباس، الذي تمت إعارته إلى أبها.

ووفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية فإن مصادرها تؤكد أن إدارة النادي العاصمي برئاسة صفوان السويكت منحت فيتوريا أسماء أربعة لاعبين بأندية الدرجة الأولى، من أجل ضمهم خلال يناير المقبل.

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وأوضحت مصادر الصحيفة أن المدرب البرتغالي كلف أحد مساعديه بجانب أحد المدربين السعوديين الذين تثق بهم إدارة النصر، بمتابعة الرباعي وإصدار حكم نهائي عليهم قبل بدء التفاوض.

"اليوم" أشارت كذلك أن من ضمن الصفقات التي يبحث عنها فيتوريا مركز الظهير الأيمن، في ظل وجود سلطان الغنام فقط في هذا المركز.

يذكر أن النصر يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في أربع مباريات، وتعادلين وهزيمة وحيدة.