طبيب النصر يكشف موقف إصابة مهاجم الفريق المتكررة

لم يلعب عبد الفتاح آدم أي مباراة رسمية مع النصر هذا الموسم

يبدو أن إصابة اللاعب السعودي عبدالفتاح آدم مهاجم نادي النصر قد قاربت على النهاية، حيث كشفت تقارير عن أخر المستجدات التي عانى منها خلال الفترة الماضية.

وقالت تقارير أن طبيب النصر البرتغالي بازيل روبير كشف حاجة آدم إلى سحب سوائل من أغلى الركبة واسفل الفخذ من أجل قدرته على العودة إلى الملعب من جديد.

وعانى مهاجم التعاون السابق من الإصابة التي غاب على أثرها عن النصر من أول الموسم، ولم يُشارك في أي مباراة رسمية.

طبيب العالمي أكد أن سحب هذه السوائل من قدم آدم ستجعل اللاعب قادرًا على العودة من جديد للمشاركة مع الفريق في التدريبات والمباريات.

ويُعاني النصر من أزمة شديدة فيما يخص الإصابات التي تلاحق نجومه، إذ أبعدت العديد منهم خلال فترات منذ انطلاق دوري كأس محمد بن سلمان، وأبرزهم نور الدين أمرابط وجوليانو وسلطان الغنام وعبد الرزاق حمد الله بجانب عبد الفتاح آدم.

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ولم يلعب عبد الفتاح آدم أي مباراة رسمية مع النصر هذا الموسم، إذ عانى في البداية من إصابة في العضلة الخلفية، ومنذ 20 أغسطس وهو يُعاني من إصابة في العضلة الأمامية.