فيتوريا: دفاعنا جيد.. وكنت أعلم أن الفوز على الفتح صعب

النصر حقق الفوز على الفتح بهدف دون رد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

ظهر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر السعودي، منفعلًا في المؤتمر الصحفي عقب لقاء الفتح في الدوري السعودي.

وكان النصر قد حقق أمس الجمعة فوزًا صعبًا على حساب الفتح بهدف دون رد، ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانفعل فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء الفتح عندما تم توجيه له سؤال عن البطيء في دفاع الفريق ليرد مؤكدًا أن دفاع النصر جيد.

وقال البرتغالي: "دفاع الفريق جيد وليس بطيئًا، كانت مباراة قوية وصعبة وكنت أعلم تمامًا أنها ستكون بهذه الطريقة، لكننا تمكنا من الفوز".

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وأضاف: "أنا راض تمامًا على أداء اللاعبين أمام الفتح، وظهر لاعب شاب جديد قام بالتهديف وخطف الفوز لنا، والفتح فريق صعب للغاية".

ويسعى النصر للحفاظ على لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد بعد أن حققه النسخة الماضية بشكل مثير على حساب الهلال.