رسميًا .. السد يعلن تجديد عقد الهيدوس

قائد الزعيم مستمر حتى عام 2025

أعلن نادي السد القطري رسميًا اليوم الثلاثاء، تجديد عقد قائده حسن الهيدوس؛ جناح أيمن الفريق لمدة خمس سنوات مقبلة، لينتهي عقده بنهاية موسم 2024-2025.

صاحب الـ29 عامًا يمتد عقده الحالي حتى نهاية موسم 2021-2022 إلا أن مسؤولي الزعيم رأوا ضرورة تمديد عقد قائد الفريق، حفاظًا على الاستقرار الفني.

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الهيدوس كان قد بدأ مسيرته ناشئًا في صفوف السد قبل 22 عامًا، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في موسم 2006-2007، إذ شارك خلال مواجهة أم صلال كبديل وهو ابن الـ17 عامًا.

وحصد الجناح القطري عدد من البطولات مع الزعيم، يأتي على رأسها لقب دوري أبطال آسيا عام 2011، بجانب الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية في العام نفسه.

يذكر أن الهيدوس يستعد مع السد خلال الفترة الحالية، للعودة لاستئناف مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا، إذ أنه على موعد مع مواجهة العين الإماراتي في 15 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن النصر السعودي؛ صاحب الوصافة، بينما يحل سباهان أصفهان الإيراني في المركز الثالث بثلاث نقاط، والعين أخيرًا دون أي نقاط.