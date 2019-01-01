تقرير جزائري - مفاوضات جارية بين البلايلي وأحد أفضل أندية بلجيكا

عروض خليجية وأوروبية تنهال على محترف الترجي عقب كأس أمم أفريقيا مصر 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لفت الجزائري يوسف البلايلي؛ محترف الترجي التونسي، الأنظار إليه خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

صاحب الـ27 عامًا قاد محاربي الصحراء للتتويج أبطالًا للقارة السمراء بعد التغلب على منتخب السنغال في النهائي بهدف وحيد.

وشارك البلايلي أساسيًا مع الجزائر طوال البطولة، ونجح خلال ست مباريات في تسجيل هدفين.

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وفقًا لموقع "DZfoot" الجزائري فإن هناك مفاوضات جارية من اللاعب ومسؤولي نادٍ من أفضل ثلاثة أندية ببلجيكا حاليًا، ويحاول مسؤولو النادي البلجيكي في إقناع الجزائري باللعب لصفوفه.

وأكد الموقع أن النادي البلجيكي تواصل مع والد البلايلي، من أجل إقناعه بتقليل المطالب المادية لإتمام التعاقد.

يذكر أن يوسف البلايلي يلعب للترجي التونسي منذ يناير 2018، بعدما انضم له للمرة الأولى في صيف 2012 ثم رحل بعدها بعامين.

ومن المقرر أن ينتهي عقده مع باب سويقة بنهاية الموسم المقبل، ويحق له في يناير المقبل التوقيع لأي نادٍ آخر، على أن ينضم له بنهاية الموسم في صفقة انتقال حر.