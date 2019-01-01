تقارير: سباق بين الأهلي وأندية قطرية للتعاقد مع يوسف البلايلي

هل يخوض البلايلي تجربة جديدة؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد تقارير صحفية تونسية، على أن الجزائري يوسف بلايلي، لاعب الترجي التونسي ومحاربي الصحراء، نال اهتمامًا من العديد من الأندية، على رأسها الأهلي المصري وأندية قطرية.

بلايلي يقدم مستويات رائعة مع منتخب الجزائر، ووصل معهم إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، ليواجه السنغال.

وأشارت صحيفة "الشروق" التونسية إلى أنه بالتوازي مع اهتمام الأهلي والأندية القطرية، تتنافس العديد من الأندية الفرنسية للتعاقد مع يوسف البلايلي.

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📎https://t.co/YACNGftOsm pic.twitter.com/dGGlWMUOUN — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 18, 2019

ولا يمانع يوسف البلايلي في انتقاله من الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قياسً بقيمة العروض التي وصلتله.

وانتشرت أنباء أيضًا عن اهتمام نادي ميلان الإيطالي بالحصول على خدمات يوسف البلايلي، بعدما قام بضم زميله بالمنتخب الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ويواجه منتخب الجزائر نظيره السنغال مساء غدٍ الجمعة، على ملعب القاهرة الدولي، في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر.