إدارة نادي الاتحاد تبدأ التحرك لحل أزمة الديون

تعمل حاليًا على توفير سيولة مالية في خزينة النادي، من أجل الوفاء بعدد من الالتزامات الحالية

بدأت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي التحرك لحل الأزمات المالية التي تُحاصر النادي حاليًا من أجل عدم تكرار أزمة الديون التي عاشها النادي خلال السنوات الماضية.

إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي تعمل حاليًا على توفير سيولة مالية في خزينة النادي، من أجل الوفاء بعدد من الالتزامات الحالية.

وتقف التزامات النادي المالية دون قدرة الإدارة على ذلك في ظل التزامها بسداد المبالغ المالية عن فترة توليها رئاسة النادي.

التقارير كشفت أن أولى هذه الالتزامات هي تسليم منسوبي النادي واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية راتب شهر من مستحقاتهم المتأخرة.

تقارير قالت إن الإدارة تفكر جدياً في الرحيل وطرح ذلك خلال الجمعية العمومية غير العادية التي تنتظر موافقة الهيئة العامة على إقامتها.

وتدرس الإدارة حاليًا عددًا من الخيارات لاحتواء الأزمة المالية التي يقبع بها النادي، منها حث شرفيي النادي على الالتفاف حول ناديهم ودعمه، وفتح خطوط التواصل مع رعاة النادي لأخذ دفعة مقدمة من الاتفاقية المبرمة بين الجانبين.