دا كوستا يدعم فيتشو ويؤكد: لا أريد الرحيل ولكن

الأمور تتعقد في الاتحاد، نتيجة الأزمة المالية

أيّد المغربي مروان دا كوستا؛ لاعب اتحاد جدة السعودي، موقف زميله الأرجنتيني إيميليانو فيتشو، في الرحيل عن صفوف العميد، مؤكدًا أن هناك شيء خاطئ يجري بالنادي.

الأرجنتيني طلب الرحيل عن صفوف العميد بشكل رسمي، متهمًا مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي بالتقصير في مستحقاته المالية. (طالع التفاصيل)

منذ بداية الموسم والأزمة المالية تسيطر على أرجاء النادي الجداوي، حتى تسببت في عدم سداد رواتب اللاعبين في آخر شهرين وإن كانت الإدارة تؤكد أنه لا توجد أي أزمات.

وكتب دا كوستا، عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، موجهًا حديثه لفيتشو: "حظ موفق لك، سعدت بلقائك، لكن عليّ أن أقول لك أنني أتفهم موقفك بل وأؤيده".

رسالة المغربي لزميله الأرجنتيني لم تعجب أحد جمهور الاتحاد، ليرد عليه: "ارحل معه، نعلم أنك تريد أن تفتعل المشكلات مع بريجوفيتش، من أجل أخذ الأموال ثم الرحيل، لكننا لن نتركك تفعل ذلك".

وجاء رد دا كوستا على المشجع: "لم أرسل إلى خطابات إلى الاتحاد الدولي بشأن مستحقاتي، وكذلك لا أريد الرحيل، بل أريد البقاء والقتال من أجل الجمهور، فقط الجمهور، لكن هناك أمر خاطئ يحدث في مكان ما".

ويعد فيتشو ثاني الصفقات الأجنبية التي ترحل عن الاتحاد في الموسم الجاري، فقد سبقه التشيلي لويس خيمينيز، والذي انضم في الصيف الماضي أيضًا، حيث جاء رحيله عقب تلقيه عدة تهديدات من جمهور النمور، إثر مستواه السيء.

يذكر أن موران دا كوستا كان قد انضم لصفوف العميد في يناير 2019 قادمًا من باشكشهير التركي، ومن المفترض أن عقده ممتد حتى نهاية الموسم المقبل 2020-2021.

وشارك المغربي الموسم الجاري في ست مباريات، حيث عانى من الإصابات على فترات.