فيتشو يفجر أزمة في الاتحاد: سأرحل وأطلب السماح من الجمهور

الأرجنتيني ثاني الراحلين عن العميد في الموسم الجاري بعد خيمينيز

أعلن الأرجنتيني إيمليانو فيتشو؛ محترف اتحاد جدة السعودي، عزمه الرحيل عن العميد، متهمًا الإدارة بالتقصير معه وعدم سداد مستحقاته المالية، التي أضرت به وبعائلته.

صاحب الـ31 عامًا كان قد انضم للنمور في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من سانتوس البرازيلي، ومن المفترض أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري إلا أنه يرفض استكمال عقده.

منذ بداية الموسم والأزمة المالية تسيطر على أرجاء النادي الجداوي، حتى تسببت في عدم سداد رواتب اللاعبين في آخر شهرين، هو ما لم يعد يطيقه المحترف الأرجنتيني.

تين كات: الاتحاد موقفه صعب ولهذا استبعدت بريجوفيتش

وكتب فيتشو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "سوف أرحل عن هذا النادي العظيم والعريق بكل حزن وألم، نادٍ صاحب أكبر وأعظم وأوفى جمهور رأيته في حياتي".

وأضاف: "سبب هذا هو أن إدارة النادي لم تكن صادقة معي أبدًا، لم يدفعوا الرواتب، ولم يصدروا الإقامة لي ولا لعائلتي، ولم يتم إصدار التأمين الصحي كذلك، وهذا الشيء أدى لطرد ابنتي من المدرسة".

التشيلي اختتم: "أسباب كثيرة أدت إلى اتخاذي هذا القرار الصعب، أطلب السماح من الجمهور العظيم، أنتم من جعلني أصمد في ظل هذه الظروف الصعبة، أنتم من دعمتموني دائمًا، أحبكم ولن أنساكم أبدًا".

فيتشو شارك في عشر مباريات بقميص العميد، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويعد فيتشو ثاني الصفقات الأجنبية التي ترحل عن الاتحاد في الموسم الجاري، فقد سبقه التشيلي لويس خيمينيز، والذي انضم في الصيف الماضي أيضًا، حيث جاء رحيله عقب تلقيه عدة تهديدات من جمهور النمور، إثر مستواه السيئ.