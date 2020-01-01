كريم الأحمدي: الرحيل عن الاتحاد؟ كل الخيارات متاحة أمامي ولن اعتزل

المغرب يريد إنهاء مسيرته في الأندية التي لعب لها قديمًا

أكد المغربي كريم الأحمدي؛ لاعب وسط اتحاد جدة السعودي، أنه لا يفكر بالاعتزال حاليًا، مشددًا على قدرته على الاستمرار في الملاعب لموسم آخر.

صاحب الـ35 عامًا دخل في يناير الجاري الفترة الحرة، ولم يجدد حتى الآن عقده مع العميد، في الوقت الذي يفكر به بإمكانية العودة للعب بهولندا مرة أخرى.

وقال الأحمدي، خلال تصريحاته لصحيفة "TC Tubantia": "اعتزلت اللعب الدولي بهدف التركيز على اللعب مع فريقي، هذا حقًا يحدث الفارق، ويمنحك فترات راحة أكبر، وأرى أنني لا زلت في حالة جيدة".

وأضاف: "وصلت لسن الـ35 ربما هذا يؤثر فقط على سرعة التعافي من الإصابات، لكنني لم أفقد أي شيء من سرعتي أو اللعب بقوة، بجانب أنني لا أعاني من أي شيء وإصاباتي قليلة، لذلك متأكد من أنني مستمر في الملاعب لموسم آخر".

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بسؤاله عن انتهاء عقده مع العميد في نهاية الموسم الجاري، علق: "حاليًا سأبقي كل الخيارات متاحة أمامي، ستزعجني قليلًا، لكنني لست في عجلة من أمري، وأيضًا لا أمانع العودة إلى هولندا".

المغربي تابع: "قلت من قبل أنني أريد أن أنهي مسيرتي في الملاعب مع الأندية التي لعبت لها في الماضي، الأندية التي صنعتي".

عن وجود تواصل بينه وبين مسؤولي نادي إي سي توينتي الهولندي، أوضح: "هذه هي المدينة التي قدمت منها، وهذا هو النادي الذي أصبح لاعبًا محترفًا به، ولدي منزل آخر هناك وعائلي تعيش هناك، من يعرف ربما أعود لاعبًا به".

الأحمدي بدأ مسيرته في صفوف أكاديمية أي سي توينتي ثم انتقل منها إلى فينورد الهولندي، ومنه إلى شباب أهلي دبي، ثم أستون فيلا الإنجليزي، قبل أن يستقر به الحال في الاتحاد بصيف عام 2018.

وشارك لاعب الوسط في 14 مباراة بالموسم الجاري مع النمور، مسجلًا هدف وحيد، وبشكل عام خاض 43 مباراة مع الفريق الجداوي، سجل هدفين وصنع آخر.