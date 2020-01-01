الترجي يُوافق على عرض الاتحاد لضم أنيس البدري

نشاط ملحوظ للاتحاد في ميركاتو يناير

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية أن إدارة الاتحاد تلقت موافقة رسمية من نظيرتها في الترجي التونسي على عرضها المقدم لضم المهاجم أنيس البدري في سوق الانتقالات الشتوي.

وأكد النادي التونسي يوم أمس تلقيه عرضًا رسميًا من الفريق السعودي لضم البدري المرتبط معه بعقد سينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقيل في الصحافة أن قيمة العرض تصل إلى نصف مليون يورو.

النصر يفقد حمد المنصور وينتظر التقرير الطبي لعبد الرحمن العبيد

ومن جانب آخر، قطعت الإدارة الاتحادية شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع الوداد المغربي لضم مهاجمه أيوب الكعبي مقابل 3.5 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يُوقع اللاعب على عقد يمتد لثلاثة مواسم.

وأوضحت الاقتصادية أن الأسبوع الحالي سيشهد الإعلان الرسمي عن ضم الثنائي الكعبي والبدري للاتحاد، بجانب المدافع البرازيلي برونو أوفيني الذي سيصل جدة خلال الساعات القليلة المقبلة لتوقيع عقود انضمامه رسميًا للاتحاد بعدما فسخ عقده مع الوكرة القطري.

وكان النادي الغربي قد أعلن في بداية سوق الانتقالات الشتوي ضم الأرجنتيني ليوناردو خيل، فيما يُنتظر أن تحسم الإدارة موقف صانع ألعاب الفريق كارلوس فيلانويفا بعد تلقي التقرير الفني الخاص بشأنه من المدرب هينك تيك كات.

الفريق الجداوي كان قد تعادل 1-1 مع النصر في آخر جولات الدوري السعودي ، ويتواجد الفريق حاليًا في المركز الـ13 من جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.