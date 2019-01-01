جروهي وأمين بخاري على رأس اهتمامات الاتحاد بالشتوية

إدارة العميد تجهز قائمة تجنبًا لأزمة الميركاتو الصيفي الماضي

بدأ مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، تجهيز قائمة من اللاعبين الذين تنوي عرضهم على الهولندي تين كات؛ المدير الفني للفريق، تجهيزًا لسوق الانتقالات الشتوية المقبل.

العميد تعرض لأزمة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعدما اكتفى التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني السابق، بضم الثنائي الأجنبي لويس خيمينيز وفيتشو فقط، ليتعرض لانتقادات كثيرة من قبل الجماهير، لكبر سن الثنائي.

ولم يتحمل خيمينيز انتقادات الجماهير، ليتم فسخ تعاقده مع النادي الجداوي بالتراضي بين الطرفين، عقب شهرين فقط من انضمامه.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن مصادر مطلعة بالاتحاد كشفت وجود ملفات لعدد من اللاعبين الأجانب على طاولة إدارة العميد، تمهيدًا لعرضها على تين كات في منتصف الشهر المقبل، من ضمنها أسماء أجنبية في مراكز الوسط الدفاع والهجوم.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة بدأت بالفعل بفتح مفاوضات مع عدد من اللاعبين شفهيًا، مع تركز حسم القرار إلى المدرب الهولندي.

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وبحسب "الشرق الأوسط" فإن مصادرها رجحت أن يتم قيد الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، الموضوع على قائمة الاستثمار بالنادي، في القائمة بدلًا من لويس خيمينيز، مع ضم ثنائي أجنبي آخر في مركزي الوسط والهجوم.

وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن إدارة النادي الجداوي تستعد لتجديد عقد أمين بخاري؛ حارس مرمى الفريق، الذي اقترب عقده على الانتهاء، في انتظار عودته فقط من معسكر المنتخب السعودي، المقام حاليًا بالرياض.

يذكر أن العميد يستعد لاستئناف مبارياته في الدوري بعد انتهاء فترة التوقف، بمواجهة الاتفاق ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل النمور المركز الـ13 في جدول الترتيب بتسع نقاط فقط، حيث فاز في ثلاث مباريات، وخسر ستة لقاءات أخرى.