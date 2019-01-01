الكشف عن تفاصيل عقد رومارينيو الجديد مع الاتحاد

المهاجم البرازيلي جدد عقده مع الاتحاد

نجحت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في تجديد عقد هداف الفريق رومارينيو لمدة عامين، وقد أعلن عن ذلك رسميًا يوم أمس بعدما تم توقيع العقد الجديد.

وكان عقد اللاعب البرازيلي مع النمور سينتهي نهاية الموسم الجاري مما يُتيح له التوقيع لأي فريق جديد خلال انتقالات يناير، وقد قيل في الإعلام أن الهلال يستهدف التعاقد مع رومارينيو في صفقة مجانية خلال سوق الانتقالات صيف 2020.

الاتحاد يسعى لتجديد عقد رومارينيو خوفًا من الهلال

الاتحاد نجح في إبعاد خطر الهلال والحفاظ على لاعبه لمدة عامين قادمين بعدما توصل لاتفاق معه حول تجديد العقد مقابل زيادة قيمته بنسبة 8% عن العقد السابق، ذلك حسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

المهاجم صاحب الـ28 عامًا كان قد ارتدى قميص الاتحاد صيف 2018 قادمًا من الجزيرة الإماراتي في صفقة كلفت النادي السعودي ما يقرب من 7 ملايين يورو، بواقع 3 ملايين للنادي و4 ملايين للاعب مقابل توقيعه على عقد يمتد لموسمين.

ولعب رومارينيو هذا الموسم 10 مباريات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أحرز خلالها 8 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

يُشار لأن الاتحاد بدأ الموسم الجاري مع المدرب لويس سييرا ولكنه أقاله وعين مؤقتًا محمد العبدلي قبل أن يتعاقد مع المدرب الهولندي هينك تين كات، ويُجهز النادي حاليًا لثورة في ملف الأجانب، إذ من المتوقع أن يتخلى عن عدد من لاعبيه خلال الميركاتو الشتوي ويستبدلهم بآخرين.

ويتواجد الاتحاد حاليًا في المركز الـ13 من جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، ويستعد لمواجهة الاتفاق الأحد القادم خارج ملعبه في الجولة العاشرة من البطولة.